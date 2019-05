Lagvenninnens hus skal ha blitt vandalisert etter straffebom: – De gjør alle redde

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det gjorde mange stresset, sier Njoya til NRK.

26-åringen tok Toppserien med storm da hun banket inn 15 mål på 19 kamper for tabellfirer Sandviken i fjor.

Målteften førte henne til hardtsatsende Vålerenga samtidig som hun var selvskreven i Kameruns angrepsrekke.

Men kontrasten til de to kamparenaene er enorme.

TIL FINALEN: Her har Sandviken tatt seg til cupfinalen etter seier over Klepp i fjor høst, men Ajara Njoya måtte stå over finalen på grunn av spill i Afrikamesterskapet. Sandviken tapte 4-0 for LSK Kvinner. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Sto over bronsefinalen

Der Toppserien sliter voldsomt med å trekke tilskuere, er det trengsel utenfor stadionene under både klubb- og landskamper i Kamerun, ifølge Njoya.

Interessen er imidlertid så stor at noen av og til går langt over streken.

Da Kamerun røyk ut av semifinalen i Afrikamesterskapet i fjor høst, brente Gaëlle Enganamouit det avgjørende straffesparket.

Timer senere hadde «supportere» kastet steiner mot familiens hus og vandalisert hjemmet hennes, fortalte Kameruns trener Joseph Ndoko på en pressekonferanse, ifølge BBC.

Enganamouit har ikke bekreftet vandaliseringen selv. NRK har forsøkt å få en kommentar fra Málaga-spilleren uten å lykkes.

– Supporterne vil at vi skal vinne hele tiden. Men de må skjønne at alt kan skje i fotball, sier Njoya i dag.

Selv om finalen glapp for Kamerun, gjensto en svært viktig kamp mot Mali. Kampen om 3.-plassen ville nemlig gi en direkte VM-billett til Frankrike.

Enganamouit, som da var i Avaldsnes, spilte ikke.

– Hun spilte ikke fordi hun var redd. Men heldigvis klarte vi å kvalifisere oss, sier Njoya.

VIKTIG: Her har Gaëlle Enganamouit nettopp scoret ett av sine tre mål mot Ecuador under VM i 2015. Foto: ANDY CLARK / Afp

Eneste muslim på landslaget

26-åringen har hatt en lang vei fra Kamerun, via Russland og Sverige, til blokkleiligheten på Ensjø i Oslo.

Men de lengste skrittene ble gått hjemme i landsbyen Foumban.

Njoya forelsket seg umiddelbart i fotball, men det er langt fra enkelt å velge idretten når du er en muslimsk jente. Heller ikke i fotballgale Kamerun, hvor de fleste er kristne.

Selv de aller nærmeste var skeptiske.

– Da jeg begynte (med fotball), trodde ingen på meg. Fordi muslimer spiller ikke fotball, sier Njoya, og påpeker at muslimske kvinner skal dekke over ansiktet.

En telefon fra Det kamerunske fotballforbundet skulle endre alt. Njoya, som da var 16 år, var ønsket på U17-landslaget.

Så ble hun oppdaget av en agent fra Bulgaria. Et knapt år senere var hun på vei til Voronesj i Russland, drøye 5000 kilometer hjemmefra, hvor proffkarrieren startet.

– Hun har opplevd mye. Hun dro fra landet sitt i ung alder. Hun har vært i flere land og bringer en profesjonalitet som de unge spillerne kan se opp til. En topp, topp spiller, sier VIF-trener Monica Knudsen.

PRESENTERTE SEG: Her blir Ajara Njoya matchvinner i Vålerenga-debuten mot Stabæk 24. mars.

Nå har Njoya vært med på løftet til «løvinnene» fra Kamerun via London-OL (2012), Canada-VM (2015) og snart Frankrike.

Her er hun den eneste muslimen i troppen, ifølge Njoya selv.

– Et stort ansvar

Etter å ha blitt feid av banen i London, fikk Kamerun en helt annen opplevelse i Canada med blant annet 6–0-seier over Ecuador.

Avansementet til åttedelsfinalen (1–0-tap for Kina) ble på mange måter et vendepunkt.

– Fansen trodde ikke på oss før. Da vi kom tilbake (fra London), sa alle at vi ikke kunne spille fotball og at vi burde gifte oss og slutte. Da vi dro til Canada, var drømmen å vise Kamerun at de kan tro på oss. Alle begynte å se på kvinnefotball i Kamerun da, sier Njoya og fortsetter:

– Nå får jeg hele tiden meldinger om at de tror på oss og at de skal se på oss. Alle støtter oss.

POPULÆR: Det var mange som ville ha en bit av utenlandsproffen Ajara Njoya da hun besøkte en barneskole i hjemlandet. Foto: Privat

Enganamouit-episoden viste imidlertid at den store interessen også har en bakside. Njoya kalte episoden «traumatiserende» og sådde tvil om sin egen landslagsfremtid overfor BBC da nyheten sprakk.

Nå understreker 26-åringen at hun tror supporterne har skjønt at noe liknende ikke kan skje igjen.

Men på spørsmål om episoden har fått henne til å tenke annerledes når det gjelder spill for landslaget, svarer 26-åringen:

– Ja, noen ganger. Det er et stort ansvar. Når jeg tar en straffe, er jeg nødt til å score, fordi når du taper, kan slike ting skje. De gjør alle redde for å spille for landslaget. Det er et stort ansvar.

– Er du redd for hva som kan skje hvis dere ikke gjør det bra?

– Ja, jeg tenker på det noen ganger. I fotball kan alt skje. Hvis vi gjør det bra, støtter de oss. Hvis vi ikke gjør det bra, må de også støtte oss. De er nødt til å gi oss en ny sjanse hvis vi ikke gjør det bra, sier Njoya.