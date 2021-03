Lagvenninnene i kjempetrøbbel – nå åpner Johaug for det som var «helt uaktuelt»

– Har du lyst til å gjøre det en gang til?

– Nei!

– Sier du ja hvis du blir bedt om å gjøre det en gang til?

– Nei!

– Så det er helt uaktuelt?

– Ja!

Det sa Therese Johaug til NRK på Beitostølen i november, på spørsmålet om hun var interessert i å gå sisteetappen i VM i Oberstdorf for å revansjere det sure nederlaget for Sverige i Seefeld for to år siden.

Etter norgescupen på Lygna i januar var hun like negativ, mens både Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm var interessert i jobben. Og etter at Norge vant verdenscupstafetten i Lahti suverent – med Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng – så alt ut til å gi seg selv.

– Svirrer veldig oppi hodet

Men etter fire VM-konkuranser er det plutselig flere spørsmål enn svar for landslagstrener Ole Morten Iversen.

– Det er ikke hodebry før vi begynner å se på det, men det kan godt hende det blir det nå utover, sier landslagstreneren og smiler.

– Jeg må innrømme at det svirrer veldig oppi hodet mitt med de ulike alternativene. Jeg har ikke skrevet ned noe på et ark, men det er en syv-åtte alternativer.

HODEBRY: For landslagstrener Ole Morten Iversen, her fra en trening tidligere i VM. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tung dag for sikre norske stafettkort

For han fikk se at Heidi Weng igjen viste store svakheter. Hun ble ikke bedre enn nummer 15 i den stekende varmen tirsdag. Det luktet heller ikke svidd av Fossesholm, som ble nummer åtte.

Verst gikk det med Tiril Udnes Weng. Hun slet seg gjennom de knalltøffe motbakkene og utfordrende utforkjøringene i den tunge snøen til en 19. plass. Hun er nå skeptisk til sitt eget stafettkandidatur, selv om hun fortsatt håper å få gå.

Om ikke det var nok, så meldte plutselig Ragnhild Haga seg på i kampen om en stafettplass. Hun ble nest beste norske på 10 kilometeren i Oberstdorf. Hun sier til NRK at hun gladelig tar imot et stafettetappe.

BLYTUNG DAG: For Tiril Udnes Weng ligger utslitt i målområdet etter 10 kilometeren i Oberstdorf tirsdag. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Johaug har snudd

Etter sitt eget superløp og nytt VM-gull har også Therese Johaugs tone rundt en mulig ankerjobb blitt en helt annen på bare noen måneder. Hun sier, som sant er, at de må sette seg ned og se på hva som er best for laget.

– Så vet jeg at førsteetappe skal jeg ikke gå, men andre, tredje eller fjerde er mulig. Så kommer det litt an på hvilke kvaliteter og hvilke strategier man legger opp for stafetten.

– Det var ikke aktuelt på Beitostølen, hva gjør at det har snudd?

– Jeg ser at skøyteløypa her er tøff, det er en lang motbakke som vi skal opp to ganger, og som på en måte kan passe meg bra. Men det kan også gjøres på en tredjeetappe og andreetappe, så vi får se.

Therese Johaug knuser alle konkurrentene! Du trenger javascript for å se video.

– Så Linn Svahn med ei skulder frykter du egentlig ikke i den løypa her?

– Hun må først komme seg til start, da, sier Johaug og smiler godt.

32-åringen hevder hun ikke er bekymret for de foreløpige VM-prestasjonene til verken Weng eller Fossesholm med tanke på en stafett. Johaug vet at lagvenninnene kan bedre, sier hun, og legger til at løpene til de to må ha blitt preget av varmen.

– Det er ei tøff løype her, samtidig er stafett bare 5 kilometer, og vi skal ikke glemme at stafett er stafett.

Weng håper bare det blir kaldere

USIKKER: Heidi Weng, her etter 10 kilometeren i Oberstdorf tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Heidi Weng har gjennom sesongen sagt at dersom hun er i form, så er det ingen problem å gå en ankeretappe.

Hun tok oppgaven på strak arm ved sist anledning under verdenscupen i Lahti i slutten av januar.

Nå er hun åpenbart ikke i sitt beste slag.

– Ehh. Nei. Altså. Godt spørsmål, sier Heidi Weng når NRK spør om hun er like positiv nå.

– Jeg bare håper at det blir litt kaldere framover, jeg. Og at vi kan forskyve den starten. Vi starter kokka ett, og det er så varmt. Kan vi ikke bare skape normal tid, sier jeg.

Onsdag har Ole Morten Iversen og resten av landslagsledelsen grublet ferdig. Da presenteres det norske stafettlaget som skal gå torsdag.