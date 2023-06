Lagvenninnene hyllar «unike» Caroline Graham Hansen: – Beste vingen i verda

– Ho er på ein måte unik i kvinnefotballen, med tanke på dei ferdigheitene ho har. Sjølv om ein ser kantspelarar som er gode tekniske og elegante, så har «Caro» ferdigheitene til å endre ein kamp på eiga hand.

Det seier Lucy Bronze, Barcelonas høgreback, til NRK under ein digital pressekonferanse.

Som høgreback samarbeider ho tett med Graham Hansen langs Barcelonas høgreside.

– Du kan gje henne ballen, og eg spelar jo bak henne, og seie: «Kom igjen, Caro, skår eit mål for oss».

PERLE: Graham Hansen skåra det einaste målet då Barcelona slo Chelsea 1–0 i London. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

– Spelar med stor x-faktor

Mange mål har det også blitt dei siste par månadene. I april og mai har ho spelt seks kampar. I alle dei seks kampane har ho skåra og totalt har det blitt sju mål og fire målgjevande i dei nemnde kampane.

I semifinalane i meisterligaen mot Chelsea skåra ho begge Barcelonas mål, eitt i London og eitt i Barcelona, då Barcelona til slutt vann 2–1 samanlagt.

– Caroline er ein spelar med ein stor x-faktor på laget vårt. Ho viste det sist i semifinalen i meisterligaen. Ho skårar mål og hjelper med alle ferdigheitene våre offensivt. Ho er superviktig for oss, seier Barcelonas norske midtbanespelar, Ingrid Syrstad Engen.

– Truleg veit eg meir enn Ingrid og dei andre jentene på laget, for eg må spele mot henne på trening også med tanke på kor vanskeleg det er å forsvare seg mot henne. Ho kan gå begge vegar og den kvaliteten ho har er annleis, seier Bronze, og held fram:

– Personleg, så synest eg ho er den beste vingen i verda offensivt. Så eg er veldig glad for at ho er på laget vårt, og ikkje motsett.

RUTINERT: Lucy Bronze har spelt med ei rekkje store stjerner. Men noko heilt spesielt er det å spele med Caroline Graham Hansen. Her prøver ho å stoppe ein annan norsk spelar, Romas Emilie Haavi. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

– Lèt det vere opp til henne

Bronze har spelt for mellom anna Manchester City og Lyon tidlegare, i tillegg til at ho har bokført over 100 kampar for det engelske landslaget.

31-åringen er klar på at ho og Graham Hansen utfyller kvarandre godt.

– Eg kan jo sjølv vere med i angrep, men eg lèt det vere litt opp til «Caro», for eg kan ikkje gjere noko betre enn det ho kan gjere med tanke på innlegg og skot. Eg lèt det vere opp til henne og sørgjer for at eg vinn ballen tilbake. Eg kan dekkje meir litt av forsvarsjobben hennar, slik at ho er klar når vi angrip, seier ho.

– Forholdet vårt er truleg litt annleis enn det eg har hatt med andre vingspelarar, men med ein gong eg spelte med henne, skjønte eg kva dei store styrkane hennar var og kva svakheitene hennar var. Eg prøver berre å komplettere det best mogleg, for å få det beste ut av henne, seier Bronze.

Store favorittar mot Wolfsburg

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, er samd med Bronze i at Graham Hansen er den beste offensive vingen i verda.

– Caroline Graham Hansen er ekstrem i sin posisjon. Ho er ekstremt hurtig og har enorm teknikk. Ho er ein tilretteleggar, men så lenge ho får spele ving, der ho kan dra seg inn frå høgre og inn i banen, setje opp kombinasjonar og slå innlegg – så er ho ein av dei beste fotballspelarane i verda, seier Torp.

I finalen laurdag er det Wolfsburg som ventar Barcelona. Både Graham Hansen og Syrstad Engen har tidlegare spelt for den tyske klubben, som vart nummer to i tysk Bundesliga denne sesongen, hårfint slått av Bayern München.

PÅ DET TREDJE SKAL DET SKJE? Ingrid Syrstad Engen spelte heile kampen då Wolfsburg tapte finalen i meisterligaen i 2020. Ho var unytta reserve då Barcelona tapte i fjor, men har no sjansen til å vinne meisterligaen for første gong – noko Graham Hansen gjorde i 2021. Foto: ALVARO BARRIENTOS / AFP

Barcelona har på si side vore heilt suverene i den spanske serien, sjølv om dei tapte den siste seriekampen mot Madrid CFF – deira første tap i den spanske ligaen på nesten to år.

Då var det likevel fleire av nøkkelspelarane som vart kvilte inn mot finalen laurdag, der laget kan vinne meisterligaen for andre gong og få ein revansje etter finaletapet mot Lyon i fjor.

– Barcelona er store favorittar. Dei har fossa gjennom heimleg liga og i meisterligaen har dei rett og slett feia den eine etter den andre ut av banen, seier Torp.