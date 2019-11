Lagvenninnene forlot stadion – så klinket Bø til med denne superserien

– For å være helt ærlig så var vi på vei tilbake hit, så vi så den ikke, men vi hørte den, sa Ingrid Landmark Tandrevold.

– Ga dere opp pallplassen?

NERVØS: Ingrid Landmark Tandrevold var så nervøs at hun ikke så superserien til Johannes Thingnes Bø. Foto: Geir Olsen

– Nei, jeg bare synes det er skummelt å se på avgjørende øyeblikk. Så står jeg heller bak og kan kikke senere om det gikk bra eller ikke, utdypet Tandrevold

For det norske laget lå lenge bak i kampen om seieren på lørdagens blandede stafett. På det meste var Norge nesten ett minutt og 40 sekunder bak ledende Italia.

I mål skilte kun fire sekunder. Det takket være en superserie av yngstebror Bø på siste stående.

– Det var gode forhold da jeg kom inn og jeg hadde på forhånd bestemt meg at det ikke skulle påvirke. Prøvde å ta meg tiden og få til et bra første skudd, så kom egentlig farten som en konsekvens av forberedelsene. Da var det bare å flyte på, og det var jo en superserie, sa Thingnes Bø til NRK etter målgang.

– Han viser at han fortsatt er kongen

En superserie som verken Tandrevold eller Eckhoff så, men som imponerte storebror Tarjei.

SKRYTER AV LILLEBROR: Tarjei Bø var mektig imponert over lillebrors siste stående skyting. Foto: Geir Olsen

– Det var et show uten like, han så vel muligheten for en seier, han blir smågira da, sa eldstebror Bø om skytingen som sikret Norge andreplassen.

Til tross for den feilfrie stående skytingen, så noterte stryningen seg for to bom på liggende, uten at det la noen demper på lovordene fra storebror.

– Det er jo det som er på stafett, nesten alle seriene er like viktig, ha hadde et par bom på ligg, men tok det igjen på stående. Han viser at han fortsatt er kongen, og det er kult for oss å ha en ankermann som kan gjøre underverker.

I alt hentet yngstebror inn ett minutt og tre sekunder på dagens vinner, med sin superetappe.

– En skygge av meg selv

Og den luka var større. For alle de norske løperne fikk kjenne på forholdene på standplass, og måtte benytte seg av ekstraskudd.

Tandrevold som var første norske løper ut, kjente på nervene under sesongens første verdenscuprenn.

– Jeg var veldig nervøs i dag, det kjente jeg. En ting er å bomme på ordinære skudd, men det blir mange sekunder når du bommer på ekstraskudd, sa Tandrevold etter målgang.

Eckhoff på sin side følte innstillingen på standplass, gjorde at hun ikke traff alle blinkene.

– Det var ikke så mye nerver før jeg plutselig kom på standplass. Da var jeg en skygge av meg selv. Jeg er skuffet over at jeg var veldig defensiv. Det håper jeg kan gjøre bedre på de neste startene.