Med 21 etappar og 22 lag, er det allereie frå start klart at ikkje alle laga vil vinne ein etappe.

I Tour de France i fjor vart dei 21 etappane vunne av elleve ulike lag, og eit lag som franske Cofidis står med 14 deltakingar på rad utan etappesiger.

– Kor realistisk kjenner du at det er, at de skal klare å sitje igjen med ein etappesiger?

Inne på Uno-X-bussen svarer Haugland kontant på spørsmålet:

– Du er sikkert den 15. som spør meg om det. Eg fattar eigentleg ikkje det spørsmålet. Eg synest det er teit, seier han.

Så forklarer han kvifor:

– Vi er tekne ut fordi vi er eitt av dei 22 laga som er sportsleg kvalifiserte. Alle som syklar Tour de France med rett «setup» og kvar stjernene står rett, har høvet til å vinne ein etappe. Vi kjem frå Belgium Tour, der vi er topp fem alle fem dagane, vinn ein etappe og blir nummer to samanlagt. Vi kjem frå eit (Critérium du) Dauphiné, der vi blir nummer åtte samanlagt, seier han og held fram:

BELGIA: Søren Wærenskjold gjekk til topps på tempoen under Belgium Tour. Foto: JASPER JACOBS / AFP

– Det laget her er i stand til å gjere ordentleg store ting. Dei har ein massiv sjølvtillit. Då må ting treffe rett for oss. Men at vi kan vinne ein etappe, det er klart vi kan gjere det. Eg er kjempeoptimistisk rundt det, seier Haugland.

Han får støtte frå sykkeleksperten til NRK, Sondre Sørtveit.

– Eg ser på sjansane for etappesiger til Uno-X som gode, og tilføyer Jens Hauglands optimisme. Det har vore veldig spennande å følgje dei den siste tida, der det har losna ordentleg, og timinga kunne ikkje vore betre, meiner Sørtveit.

Kristoff: – Må vere heldig

I den aller siste testen før Tour de France, viste dei norske Uno-X-ryttarane svært god form i NM – med trippelsiger og åtte ryttarar blant dei ti beste.

– Gutane er klare for Tour de France. Det er ingen tvil om det, sa gullvinnar Fredrik Dversnes med eit stort glis rett etter målgang.

Dversnes er ikkje blant Uno-X-ryttarane som skal sykle Tour de France, der det norske laget stiller med Alexander Kristoff som den store profilen. Kristoff er den einaste av dei åtte Uno-X-ryttarane i Tour de France som har sykla rittet tidlegare. 35-åringen står med fire etappesigrar på ni deltakingar, den siste sigeren frå 2020.

ETAPPESIGER: Alexander Kristoff er den einaste på Uno-X som står med etappesiger frå Tour de France før årets utgåve. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Viss det klaffar verkeleg bra, så har eg framleis ein sjanse. Viss det klaffar bra for meg, så er det fort at det ikkje klaffar for mange andre. Det kan skje, men eg må vere heldig, seier Kristoff.

– Eg trur det er moglegheiter for å kunne klare det, men du er avhengig av at du har flaks. Dette er eit VM, altså. Kvar etappe er eit VM, seier Kristoffs trenar og stefar, Stein Ørn, om høva til Uno-X.

– Krona på verket

Kristoff er den einaste på laget som jamleg har vunne store ritt. Totalt står han med 88 proffsigrar, medan dei andre sju på Tour de France-laget har ti totalt.

– Vinn du ein etappe i Tour de France, så er det eit vendepunkt i karrieren din. Same kven du er, seier Tobias Halland Johannessen.

Han er blant dei som no jaktar det verkelege internasjonale gjennombrotet. 23-åringen har mellom anna vunne Tour de l'Avenir, ofte kalla ungdommens Tour de France, tidlegare i karrieren.

– Klarer vi å gjere det underhaldande og sykle godt som lag, så har vi gjort ein god Tour de France. Då kan ein vere fornøgd. Men det er klart, etappesiger hadde vore krona på verket, seier Johannessen.

DRAUMAR: Tobias Halland Johannessen drøymer om den gule trøya i oppkøyringa til sykkelrittet i sommar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Drøymer om gul trøye

Før starten i Bilbao vågar han å drøyme stort.

– Viss eg drøymer om kvelden, så håpar ein at ein skal ende i den posisjonen der ein kjempar om gul trøye. Det blir nok vanskeleg dei første dagane, i og med at det er så kaotisk og hardt i starten av eit så langt ritt. Eg har sett for meg oppløpet og korleis eg skulle løyst det, seier Johannessen.

– Korleis løyser du det?

– Kvar gong eg ser det for meg, så vinn eg jo. Det verkar veldig bra. Men det er alltid relativt mykje vanskelegare å gjere det i røyndommen.

– Kven er det du ser for deg at du passerer på dei siste 50 meterane?

– Det hadde vore rimeleg kult å starte spurten på hjulet til (Tadej) Pogacar og akkurat teke han. Det hadde smakt, men det er eit stykke frå draum til røyndom der. Men plutseleg så skjer det, seier han håpefullt.

Heller etappesiger enn niandeplass samanlagt

For Johannessen er jakta på etappesiger det store fokuset. Samtidig har lagkameraten Torstein Træen vist at han har potensialet til å hevde seg høgt oppe på samanlagtlistene.

– Vi har jo veldig lyst til å vinne etappar og den lettaste måten er jo brot, sjølv om det ikkje er lett det heller. Vi skal nok sjå litt korleis det går, og viss du plutseleg sit der som Andreas (Leknessund) i Giroen, i ein veldig god posisjon, så taper ein ikkje tid med vilje. Men eg trur ikkje vi vil ofre alt for å vere ti sekund bak, seier Træen.

SAMANLAGT: Torstein Træen har potensial til å hevde seg i samandraget. Foto: Wordup Projects/Uno-X

I Giro d'Italia hamna Leknessund i den rosa leiartrøya etter eit brot tidleg i rittet og enda til slutt på ein imponerande åttandeplass.

I Tour de France er 14.-plassen til Jostein Wilmann frå 1980 det beste norske resultatet.

På spørsmål til lagsjef Haugland om kva han trur er mogleg for Træen i samandraget, svarer han:

– Alle spørsmål frå journalistar om samandrag, det berre avfeiar eg. Det kjem eg til å gjere no og framover, så eg har ikkje noko forhold til samandraget, seier han med eit smil, før han legg til:

– Torstein er i stand til å klatre ordentleg bra på gode dagar. Om det fører han opp i samandraget eller til etappesigrar, det får vi sjå. Målet vårt er etappesiger og vi vil sykle på ein måte som gir oss størst moglegheit for å oppnå det. Det er heilt udiskutabelt for oss. Eg tek mykje heller ein etappesiger enn ein niandeplass i samandraget.