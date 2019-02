For det kokte over for Didrik Tønseth underveis på 30 kilometer med skibytte lørdag. Etter at Magne Haga først knakk staven hans, svarte landslagsløperen med et slag mot Haga. Juryen svarte med å diske Tønseth. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum kalte elevens oppførsel for uakseptabel.

Men da dagens pallgutter møtte til pressekonferanse tok de Tønseth i stor grad i forsvar.

– Jeg vet hvordan Magne Haga er i felt. Så jeg synes det var fortjent, sier Emil Iversen, som vant sitt andre gull på hjemmebane lørdag.

Meråker-gutten fikk deretter spørsmål om han mener at Haga fortjente slaget fra Tønseth. Da forsøkte Iversen å moderere seg litt og kalte det for et unødvendig stavbrekk og la til at han ikke ville si for mye.

Ikke lang tid etter pressekonferansen hadde imidlertid Iversen fått tenkt seg om. Tonen er helt annerledes enn da han kritiserte Haga, når han snakker med NRK noen timer etter rennet og det nærmer seg kveld i NM-bygda.

– Jeg angrer på det jeg sa på pressekonferansen. Jeg hadde nettopp blitt norgesmester på hjemmebane, adrenalinet kokte og det gikk en kule varmt i presserommet. Det var barnslig av meg, sier Iversen

Haga på sin side mener det hele var et uhell og han var overrasket over Tønseths reaksjon.

– Han er vel en voksen kar og sånn skal man ikke oppføre seg uansett. Jeg vet han kjemper om VM-plass og det betyr sikkert mye for han, men NM betyr mye for meg og mange andre også. Jeg har sett frem til løpet veldig lenge og får det ødelagt der og da, sa Haga til NRK etter rennet.

– Utrolig kjipt

Bronsevinner Martin Johnsrud Sundby forteller at han var en halv meter unna den høydramatiske situasjonen.

– Det er Haga som går helt umotivert og brekker staven til Didrik. Det er utrolig kjipt for Didrik, og det er et øyeblikks frustrasjon, det må man kunne unnskylde så lenge Didrik sier unnskyld i ettertid. Så er det kjipt at det skjer (at folk går på staven) gang etter gang etter gang, når vi går fellesstart, sier Sundby – med et skjult stikk til Magne Haga. Kort tid etterpå fikk han spørsmål om det er Magne Haga som går urolig i felt. Da svarte Sundby slik:

– Vi kan vel konkludere med delvis urolig i felt, sier Røa-løperen, som fikk støtte av Emil Iversen i sin vurdering av Haga.

Iversen fikk deretter spørsmål om Didrik Tønseths argument, der landslagsløperen kjemper om VM-plass og Magne Haga ikke, bør ha noe si.

– Man skal kjenne sin plass i løypa. Det er det jeg mener med NM, at noen er litt hissige på grøten tidlig og tror løpet er avgjort etter tre kilometer. Det er artig at folk prøver seg, vi får vel bare finne oss i det, sier 27-åringen.

– Begge kan si unnskyld

Sølvvinner Sjur Røthe innleder med å si at «det koker greit ute i løypene når VM-plasser står på spill» og forstår at Tønseth kommer med en reaksjon, men at han skulle unngått å gå så drastisk til verks. Til slutt legger han til at Magne Hagas manøver var unødvendig.

DELT SKYLD: Emil Iversen synes både Haga og Tønseth bør si unnskyld. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Magne Haga ønsker på sin side en unnskyldning fra Didrik Tønseth for slaget i Meråker. På spørsmål om de tre pall-gutta mener det er på sin plass, svarer de slik:

– Ja, begge kan si unnskyld, sier Iversen.

Martin Johnsrud Sundby mener at folk må sette seg inn i frustrasjonen Tønseth føler og opplever der og da, spesielt hvis en VM-plass på tremila røk med diskvalifiseringsrennet.

– Jeg vet ikke hvordan han tenker. Så lenge man skværer opp og sier unnskyld, så må man bare la det skli forbi, sier Sundby.