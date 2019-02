Lagkameratene om Kristoffersen-konflikten: – Det påvirket oss inn mot VM

Fannemel vrakes – 18-åring til VM

Andreas Stjernen, Robert Johansson, Johann André Forfang, Halvor Egner Granerud og Thomas Aasen Markeng er tatt ut til VM. Det betyr at Anders Fannemel er vraket. – Han har prestert på et veldig godt nivå i de to siste rennene vi hadde nå i Willingen. Han er med for første gang og klarer å vise gode hopp på et bedre nivå enn Fannemel, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NRK om hvorfor Markeng blir foretrukket foran Fannemel. – Det var ikke noen overraskelse det. Jeg har lite å gjøre i et VM per dags dato, sier Fannemel til NRK.