«Har vi brukt 20 millioner pund på det der?»

Det var beskjeden fra Sheffield Uniteds målvakt Dean Henderson da Sander Berge deltok på et supportertreff og skulle trikse for noen dager siden.

– Det er bare fint det. Det er bra humor, sier Berge og ler.

NRK møter Berge på Sheffield Uniteds hjemmearena Bramall Lane.

– Er det der jeg sitter nå? Nei, det er der. Det er min faste plass, sier Berge.

Han ser seg litt rundt, for dette er bare nordmannens tredje tur i garderoben etter at han i slutten av januar ble klubbens dyreste signering noensinne etter overgangen fra belgiske Genk.

Og rekordovergangen med en prislapp på over 200 millioner kroner, er blitt noe lagkameratene vet å «plage» ham for.

– Gutta kødder litt om prisen og sier at jeg skal ut og styre sjappa, men det er jo bare mer på gøy. Det er en sånn hyggelig «guttakultur» her, forteller Berge og legger til:

– Alle er likestilte, og vi stoler på hverandre. Om du er den dyreste eller minst dyre spilleren, så har det ingenting å si. Det er derfor vi produserer så bra fotball som vi gjør.

Lagkameratene spør Berge om råd

Sheffield United har hatt en eventyrlig førstesesong i Premier League så langt etter opprykket i 2019.

«The Blades» ligger på en sjetteplass, bare to poeng bak Chelsea på den viktige fjerdeplassen som gir mesterligaspill.

– Det er en av grunnene til at de har valgt å bruke penger på meg og satse på meg. Det at jeg har prestert på det høyeste nivået i Europa, forteller Berge.

MESTERLIGA-ERFARING: Sander Berge i duell mot Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain i mesterligaen i høst. Foto: Oli Scarff / AFP

Berge er en av få spillere på laget som har erfaring fra europaliga- og mesterligaspill.

– De har spurt meg litt om hvordan det er å spille i mesterligaen, for de har respekt for at jeg har spilt der. Det henger utrolig høyt blant disse gutta, sier Berge.

Sheffield United kan få en enklere billett til Europas gjeveste klubbturnering, etter at Manchester City forrige uke ble utestengt fra mesterligaen i to år.

City har anket dommen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS), og har klaget inn prosessen til Uefas egen disiplinærkomité.

Men dersom City ikke får medhold, vil foreløpig femteplassen i Premier League være kvalifisert til mesterligaen.

– Alle her har notert det og fått det med seg, men vi bruker ikke så mye tid på det. Det blir nok en ellevill fest og glede hvis det skulle gjøre at vi kom dit, men for oss handler det om å bli topp fire – hvis det er mulig, sier Berge.

– Et helt annet tempo

Berge har startet begge Sheffield Uniteds to kamper etter at overgangen gikk i boks. Det har endt med seier mot både Crystal Palace og Bournemouth.

Men i hjemmedebuten mot Bournemouth for knappe to uker siden, fikk han kjenne på presset. En feilpasning fra Berge førte til at laget hans kom under.

Sander Berge med skjebnesvanger feil i hjemmedebuten – Bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

– Det var jo selvfølgelig kjedelig, men slikt må man bare leve med. Man lærer av sånt, sier Berge.

Berge forteller at det er et helt annet tempo i Englands øverste liga, enn det han har vært vant til.

TØFFE TAK: De harde duellene og det krevende tempoet kom fort på Sander Berge. Foto: Lindsey Parnaby / AFP

I tillegg brukes han i en mer offensiv rolle som «indreløper», mens han i Genk og Vålerenga har ble brukt mer som en «sittende» midtbanespiller.

Dette krever mer løping, noe 22-åringen er sikker på at han vil mestre ganske kjapt.

– Det er en ny rolle og nytt system. Dette er kanskje den mest intensive og fysiske ligaen i verden, slik har mitt inntrykk vært etter de to første kampene hvert fall. Det er tøft, men jeg elsker å bare bli kastet ut i det.

På lørdag venter en ny mulighet til å overbevise hjemmefansen. Da kommer Brighton på besøk til Bramall Lane, og med seier kan Sheffield United klatre opp til en fjerdeplass.

– Vi ser oss ikke tilbake nå. Vi skal ut og vinne. Når det er hjemmekamp her, så skal det mye til for å slå oss. Vi gleder oss, sier Berge.