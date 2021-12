Lagkamerat meiner Wolfe (19) viser eit sterkt teikn: – Det svartna for meg

No haustar unggutane enormt med skryt av både lagkameratar og trenar Eirik Horneland, men sjølv hugsar Wolfe lite av kva han nettopp har gjort.

– Eg hugsar nesten ingenting, skal eg vere ærleg. Det svartna heilt for meg. Då eg såg den ballen gå i mål, då var det berre å klikke fullstendig og bli omringa av gutane, seier Wolfe til NRK.

Han er ekstremt stolt over prestasjonen, og no meiner lagkameratane at dei har ein fordel inn mot neste sesong.

– Mental fordel

Unggutane var nemleg i sentrum denne kvelden. Heggebø scora første mål etter pasning av Wolfe, før sistnemnde sette inn Brann si andre scoring.

– Det gir oss ein stor mental fordel. Viss det først butta litt i mot, kan det vere tøft, men dei krigar seg tilbake og viser at dei er nokre vi kan rekne med. Det er eit sterkt teikn og ein sterk eigenskap. Wolfe leverer ein fantastisk prestasjon, og det lovar godt for framtida, seier Fredrik Pallesen til NRK.

Sjølv meiner trenar Eirik Horneland at han har fått betalt for å satse på dei.

– Vi har fått betalt for å våge å satse på dei. Vi har slite med kontinuitet og slite med ei ramme som sit godt nok. No har dei fått mykje erfaring og fekk utteljing for det i dag. Det er utruleg deileg, seier Horneland til NRK.

KJENSLER: David Møller Wolfe og Sivert Heltne Nilsen feirar etter 1–0. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Sender eit fint signal

Det at det var unge, lokale spelarar som stod i sentrum i årets viktigaste kamp, meiner NRK sin ekspert er eit fint signal på kva Brann som klubb prøver å få til.

EX-BRANN: tidlegare Brann-spelar Carl-Erik Torp er spent på om Brann klarar å halde seg i Eliteserien neste år. Foto: NRK

– Brann prøver å vere ein klubb med ein ung, lokal profil. Unge spelarar får moglegheita og bidrog veldig sterkt til at Brann fekk den kvalikplassen, seier Carl-Erik Torp til NRK og held fram:

– Dei har vore der lenge, og det er noko fint ved det at det er styret i Brann som har styre-vedtatt dette, og sagt at det er dette dei skal stå for, seier han.

– Korleis kan dette gi ein mental fordel inn mot neste sesong?

– Dei viste eit uredd, ungt, lokalt energi som eg trur Brann treng, og det kan vere starten på noko betre. Å snakke om neste sesong er litt tidleg, jobben er ikkje gjort enno. Dei har eit enormt press på seg, avsluttar Torp.

Fekk streng beskjed

Sjølv visste ikkje Pallesen at kvalikplassen var sikra før ei stund etter kampslutt. Han fekk nemleg ikkje lov til å fokusere på Odd mot Stabæk, der sistnemnde også kjempa om kvalikplassen.

TUNGT: Pallesen og resten av spelarane kriga med nebb og klør til siste slutt. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Eg spurte benken kva stillinga var i Odd-kampen, men då fekk eg beskjed frå Horneland om å fokusere på vår kamp og komme meg tilbake på plass, seier Pallesen til NRK.

Han har mange blanda kjensler i kroppen etter å endeleg ha vunne etter tap i dei siste ni serierundane.

– Vi har kjempa med nebb og klør heile sesongen. Dette styrkar oss. No får vi ein boost i gruppa. Vi har kriga så mykje mot så mykje «drit» dei siste vekene, siste månadane og siste året, avsluttar han.

No ventar Jerv på Intility Arena på onsdag, og den oppgåva skal laget ta med den største alvor.

– Det var viktig å få ein ny sjanse i ein utruleg vanskeleg sesong for Brann sin del. Vi er audmjuke overfor den store oppgåva i Oslo på onsdag, avsluttar Horneland.

Stabæk rykkjer ned

Bortelaget Stabæk måtte vinne over Odd for å sikre kvalifiseringsplassen, men det klarte dei ikkje.

Heimelaget Odd kom best i gong. Etter 18. minutt sette Conrad Wallem inn fyrste mål, men snautt kvarteret seinare fekk Stabæk moglegheita til å rette på stillinga.

Oliver Edvardsen blei felt av keeper Leopold Wahlstedt i feltet, og det blei blåst straffe. Den valte Fitim Azemi å ta, men bomma.

I pausen avslørte trenar Eirik Kjønø at Azemi ikkje var sett opp som straffetakar i denne kampen.

– Det er utruleg ergeleg at vi bommar på straffe, og at ein som ikkje skulle ta straffa, går fram og tek den. Det er frustrerande, seier Kjønø kontant til Eurosport.

I andre omgang var det nettopp bergensaren Fredrik Haugen som skaffa utlikninga, men Odd stoppa ikkje der, og gjekk kort tid seinare opp i leiinga att, etter scoring av Espen Ruud, før Lauritzen tok brodden på kampen med 3-1-scoringa.