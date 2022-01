– Det er helt utrolig det hun leverer her, sier Ola Lunde om Ida Lien.

Hun ga Ingrid Tandrevold et perfekt utgangspunkt, og Norges ankerkvinne gikk også en superetappe – og sikret stafettseieren.

– Stafetten i dag var virkelig et bevis på at stafett er stafett, for i dag snudde virkelig alt underveis. Jeg var ikke så nervøs, for vi var et stykke bak og jeg kunne slippe meg løs for vi hadde ikke noe å tape. Men så gjorde Ida en fantometappe. Hun er dagens kvinne med det løpet sitt, sier Tandrevold til NRK.

Men stafetten startet på verst tenkelig vis for Norge da Karoline Knotten måtte i strafferunden etter første liggende. Hun gikk da ut på en 18.-plass, og med bruk av to ekstraskudd, gikk Tiril Eckhoff ut 1.24 bak ledende Hviterussland – på 17.-plass.

Hun gikk Norge opp noen plasser, men det var først på den tredje etappen at alt snudde. Lien hadde 1.19 å ta igjen.

– Jeg tenkte at alt er mulig egentlig. Det var fortsatt to etapper igjen, sier Lien selv.

– Helt sjukt

Og både Hviterussland, Russland og flere av storlagene sprakk, og med ett ekstraskudd på liggende og fullt hus fra Lien på stående skyting, var Norge plutselig i seierskampen.

– Dette var en skikkelig opptur. Jeg var inne og skiftet og vi var langt bak, så kommer jeg ut, Ida skyter fullt hus og vi er plutselig på tredjeplass. Så her kan alt snu, sier Eckhoff.

ALT SNUDDE: Ida Lien var blant de få som skjøt fullt hus på stående på den tredje etappen.

Samtidig tok Lien føringen og sendte Ingrid Tandrevold ut i tet som ankerkvinne. Det imponerte stort, spesielt siden 24-åringen ble nummer 58, tredje sist, på normaldistansen i går.

– Det var helt sjukt. Vi kom litt bakpå fra start, men vi tar oss sammen og leverer til topps, sier Lien til NRK.

– Jeg sa det var mulig, men at vi skulle klare det er imponerende. Hun klarte å holde hodet kaldt i en ganske presset situasjon og der alle de store nasjonene svikter, så svikter ikke Ida, roser Eckhoff.

Dramatisk fall

Heller ikke den siste etappen gikk uten dramatikk. Tsjekkia gikk først ut etter første liggende, men Tandrevold gikk smart – og forbi.

Og i en av de siste svingene inn mot siste skyting, gikk Lucie Charvátová ned og fikk ødelagt løpet sitt.

PÅ TRYNET: Her faller Tsjekkia fra seierskampen.

– Det var litt is, og jeg er ikke så god i nedoverbakker. Jeg tror det var min egen feil og jeg taper masse tid, sier Tsjekkias ankerkvinne.

– Jeg fikk det ikke med meg i det hele tatt. Jeg visste at hun hadde sluppet noen meter, og plutselig var hun helt borte. Jeg tenkte bare at «ja, ja, kanskje jeg har gått så fort». Det var kanskje greit at jeg ikke begynte å tenke på det inn til stående, forklarer Tandrevold.

Snublet ut fra skyting

Og Norges ankerkvinne, som hadde den rollen for første gang, fikk ned alle blinkene med bare ett ekstraskudd – og sikret da også seieren. Til tross for et nestenuhell ut fra standplass.

HOLDT HODET KALDT: Ingrid Tandrevold sikret seieren med bruk av bare ett ekstraskudd.

– Jeg snublet ut av standplass. Jeg tror jeg ble litt overrasket over at alle blinkene hadde gått ned, og her er det ganske mye is ut fra matta. Jeg startet sisterunden med et mageplask, men det var flere som falt i dag, forteller hun smilende.

For den utrolige opphentingen var et faktum.

– Jeg må bare takke de jentene for at jeg slipper å være så skuffa i dag. Jeg kan være skuffa over meg selv, men akkurat nå er vi bare glade, sier Knotten.

– Det er gøy at vi klarer dette uten verdenscuplederen, med dette laget, og å vinne med så stor margin, mener Eckhoff.

Det var Norges første stafettseier denne sesongen. Og det uten Marte Olsbu Røiseland på laget.