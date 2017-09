Barcelona-syndromet er Lagerbäcks betegnelse på en i overkant romantisk spillestil, en stil som krever ekstreme individuelle ferdigheter for å lykkes. Han klarte til slutt å bli kvitt det som sjef for Island, og jobben er i gang med Norge.

Men Norge har ikke kvittet seg med det ennå, konstaterer Langerbäck dagen etter 2-0-seieren over Aserbajdsjan fredag kveld.

– Nei, ikke i går. Men i overmorgen håper jeg du ikke får se det. I hvert fall kommer spillerne til å få høre på det kravet, så får vi se hvordan de reagerer, sier Lagerbäck til NRK.

– Må lære å vurdere bedre

På lørdagens pressekonferanse konstaterte han at nesten alt er bedre nå enn i hans første kamp som landslagssjef, mot Nord-Irland.

Likevel er han opptatt av det som ikke er blitt bedre. Og det handler om det nevnte syndromet.

– Hvis noe ikke var bedre, så var det at vi ikke fant bedre variasjon i angrepsspillet. Det ble mye balltap, vi må lære å vurdere det bedre, sier han.

– Det er vanskelig når man er vant til å spille på en måte i klubblaget, men vi må lære oss å vurdere så vi gjør så få feil som mulig, utdyper Lagerbäck.

KAN BLI ENDA BEDRE: Joshua King var strålende mot Aserbajdsjan, men var ikke alltid i de posisjonene sjefen ville ha ham. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Landslagssjefen mener rett og slett at spillerne er for ambisiøse og velger for vanskelige løsninger. Mot Aserbajdsjan førte det til at Norge mistet ballen langt inne på egen halvdel flere ganger.

– Vi mister ballen på feil steder, vi hjelper dem til de få muligheten de har. Det må vi skjerpe, mot et bedre lag blir vi straffet direkte, konstaterer Lagerbäck – vel vitende om at et bedre lag venter allerede mandag.

Da venter verdens beste fotballag, Tyskland, i Stuttgart.

Hard straff

– Det er en forutsetning at vi setter forsvarsspillet så hundre prosent som mulig. Det jeg har opplevd før mot sånne lag, er at får man til et bra kollektiv og forsvarsspillet, så finnes det muligheter til å vinne, sier Lagerbäck.

Høyreback Jonas Svensson, som selv hadde en stygg tversoverpasning mot Aserbajdsjan, er enig med sjefen.

– Møter vi bedre lag, smeller det. Men jeg tror det sitter litt i hodet. Jeg tror ikke vi vil prøve å småspille sånn mot Tyskland. Men vi må lære oss det der, fordi vi kan bli straffet hardt for det. Da må vi luke bort de feilene og bruke litt enklere virkemidler, sier Svensson.

– Vi vil jo gjerne spille ball, men det handler om å finne ut når. Hvis det er noe som helst usikkerhet, er det bedre å kjøre en lang en, påpeker han.