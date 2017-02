Lagerbäck: – Jeg skjønte at jeg ikke kunne fortsette slik

I to måneder har Norge ventet på sin nye landslagssjef. Prosessen tok så lang tid at flere satte spørsmålstegn ved om jobben i det hele tatt var attraktiv. Men Lars Lagerbäck ville ha den.

– Det finnes ingen garantier. Jeg er optimist, ellers hadde jeg ikke tatt jobben, sier han.

Ikke interessert i millioner

KLAR FOR NORGE: Onsdag ble Lars Lagerbäck presentert. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den svenske 68-åringen kunne lent seg tilbake og levd livet hjemme i Sverige, vel vitende om at han for alltid vil være en folkehelt på Island etter bragden i sommer. I stedet for å avslutte på topp startet han et nytt eventyr.

Med Norge.

– For meg har det vært det fotballmessige vært interessant, ikke å tjene 20 millioner – for å uttrykke meg vulgært.

NRK fulgte Norges nye landslagssjef i timene etter at han ble ansatt. Svensken sto tidlig opp for å sette seg på flyet vestover. En av oppdragene etter ansettelsen var å være med i Dagsrevyen.

Mens han satt i sminken viste vi han en video av Antonio Conte.

Lagerbäck vs. Conte

Italieneren står aldri stille, og skiller seg fra sindige Lagerbäck. Der Conte brøler, gestikulerer, sparker til ting og gir spillerne huden full sitter Lagerbäck tilbakelent på benken.

Når Island slår ut England av EM koster han på seg et lite smil og en high-five, men ikke stort mer enn det.

– Før snakket jeg om dommere og mye annet, men etter hvert så skjønte jeg at jeg ikke kunne fortsette slik, sier Lagerbäck.

– Det er en viss forskjell, ja, kommenterer han mens han ser Conte hoppe opp på tribunen i glede.

– Men jeg tror vi er ganske like i fotballfilosofi. Hvis du ser på hvordan han spilte med Italia var vi ganske like i grunnspill, sier Lagerbäck.

– Kunne du reagert som Conte?

– Ja, inni meg er det nok ikke så stor forskjell, sier landslagssjefen før han utdyper:

– Skal jeg stille krav til spillerne må jeg kunne oppføre meg selv. Jeg har forsøkt å beholde roen og holde følelsene inni meg. Før var jeg mye mer hissig og snakket om dommere og mye annet. Etter hvert skjønte jeg at jeg ikke kunne fortsette slik.

Frelser på Ullevaal?

Ansettelsen ble godt mottatt i Norge. Landslaget som står med usle tre poeng på fire kamper skriker etter en opptur. Lagerbäck sendte hele Island til himmels, og vil gjerne gjøre det samme på Ullevaal.

Han har alt å tape.

– Jeg synes nesten de var for positive til meg. Det er store forventninger nå, men det er jo bra, sier han.