Lagerbäck: – Det virker litt rart når en spiller hopper av

– Om en spiller går ut og sier at han ikke har tro på det jeg står for, da må man ta seg en prat med vedkommende. Jeg tror ikke at alle elsker alle i noen gruppe, sier Lagerbäck.

Hegerbergs brudd med landslaget ble et sentralt tema også under pressekonferansen med Lars Lagerbäck onsdag.

Zlatan sluttet på landslaget, men vendte tilbake under Lars Lagerbäck. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB scanpix

– Jeg vet ikke hva som har hendt. Det er vanskelig å kommentere. Det virker litt rart når en spiller hopper av, men jeg vet ikke hva som har hendt i gruppen, sier han.

– Generelt er det aldri trivelig å høre slike nyheter om et lag, legger han til.

– Aldri prøvd å overtale en spiller

Landslagssjefen hadde i sin tid fotballpersonligheter som Zlatan på laget da han var trener for Sverige. Noe som til tider kunne være en utfordring.

– Jeg har opplevd noen ganger at spillere ville slutte. Zlatan sluttet jo flere ganger, men vi beholdt kontakten og han kom jo tilbake. Generelt ville jeg forsøkt å holde kontakten med den spilleren det gjaldt om det skjedde med meg, forteller han.

– Men jeg forsøker aldri å overtale en spiller. Har man ikke den nødvendige motivasjonen, skal man ikke spille på dette nivået.

Ada Hegerberg tar pause fra landslaget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Johansen: – Helt rett hvis hun ikke er motivert

Lagerbäck får støtte av landslagskaptein Stefan Johansen, som mener landslagsspill er «noe av det største du kan oppleve».

Han understreker at han ikke kjenner årsaken til Hegerbergs valg.

– Det er først og fremst synd. Men det er helt rett. Hvis hun ikke er motivert, synes jeg ikke hun skal være der. Fotball er et lagspill og laget er alltid det viktigste. Hvis hun ikke er motivert, er det bedre at noen andre kommer inn. Norge og laget er viktigere, sier Johansen.

NRK vet at flere spillere reagerte på Hegerbergs oppførsel under EM, og at hennes holdninger og atferd har vært tema i Norges Fotballforbund (NFF) over lang tid.

Tirsdag kveld eskalerte til slutt problemene, da Hegerberg offentliggjorde at hun gir seg på landslaget.

På pressekonferansen fikk Lagerbäck også spørsmål om hvordan han takler spillere med sterke meninger.

– Jeg vet ikke om jeg er spesielt tolerant, men jeg har aldri hatt problemer med det. Så lenge de vil ta det direkte med meg, så får de komme med de spørsmålene de vil, sier landslagssjefen.

Les også: Klaveness: – Frykter det kan bli en langvarig pause