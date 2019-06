Lagerbäck ut mot nye hands-regler

– Det (hands) må noen andre avgjøre, fordi jeg vet ikke helt selv, smiler Guro Reiten til NRK.

Den Chelsea-klare midtbanespilleren forbereder seg nå til VM-start for Norge i Frankrike.

Fortsatt diskuteres de gjeldende handsreglene etter det rekordtidligere straffesparket i lørdagens mesterligafinale.

Straffesparket har reist spørsmål om handsforseelser straffes for hardt. Nå, aller først under VM i Frankrike, blir handsreglene strengere.

Da gjelder nemlig de nyeste endringene fra Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB).

Hender bak ryggen?

Blant endringene (se faktaboks) heter det at dommeren skal blåse for samtlige handssituasjoner der ballen treffer en hånd eller arm som er i en unaturlig posisjon.

Samtidig skal det dømmes frispark når mål eller åpenbare målsjanser kommer etter at en spiller har rørt ballen med hånden eller armen – helt uavhengig av overlegg. Dette gjelder altså for det angripende laget.

Nye fotballreglar frå 1. juni Ekspandér faktaboks Det skal alltid dømmast hands når ballen og armen har kontakt ved ein målsituasjon, uansett om det er med vilje eller ikkje. Unntaket er dersom armen er i ein naturleg posisjon og ikkje gjer kroppen unaturleg større.

Ballen treng ikkje gå ut av feltet ved utspel frå keeper før ein utespelar er borti han

Ingen spelar frå det angripande laget får stille seg i muren ved frispark

Keeper treng berre ha ein fot på målstreken ved straffespark

Ein spelar som blir bytta ut, skal ut av bana på nærmaste punktet på sidelinja eller dødlinja

Dermed gjelder ikke de tidligere retningslinjene om håndens bevegelse mot ballen (overlegg) eller avstanden mellom spilleren og ballen (en uventet ball).

– Vi kan ikke tenke for mye på det, heller. Men jeg tror vi må være litt mer obs akkurat innenfor 16-meteren. Siden det får så store konsekvenser, sier Reiten.

Elise Thorsnes, som av og til vikarierer som midtstopper, tror hun i større grad vil forsvare seg med hendene bak ryggen.

– Jeg prøver å ikke ta ballen med hendene eller bli truffet, men jeg tenker ikke så mye på det. Jeg ser at en del av herrene tar hendene bak ryggen når de blokkerer skudd, så det er kanskje noe jeg må ta med meg, sier 30-åringen.

– Jeg skulle ønske jeg var angriper

De nye handsreglene skal i utgangspunktet komme forsvarende lag til gode, men siden dommeren også skal straffe «samtlige handssituasjoner» der hånden eller armen står i en «unaturlig posisjon», må regelen fortsatt tolkes.

Dommerekspertisen var samstemte i at straffesparket mot Moussa Sissoko under mesterligafinalen var korrekt idømt.

Men hva hvis armen er noen centimetere ut fra kroppen? Hva er unaturlig?

IFABs tekniske direktør og tidligere Premier League-dommer David Elleray forklarte overfor BBC at de nye reglene skal få bort trenden med å forsvare seg med hendene bak ryggen, og han slår fast at kroppen nå skal sees som en «naturlig silhuett».

Hvis armene bryter silhuetten, blir kroppen etter reglene gjort unaturlig større. Men hvem forsvarer seg med armene konstant langs siden?

– Den (regelen) har vært omdiskutert lenge, og kommer sikkert til å være det fortsatt. I visse situasjoner føler du at det ikke er noe å gjøre med. Du må ha hendene en plass. Jeg synes det er strengt, men det er samtidig vanskelig å skille hva som er hands og ikke, mener Galatasaray-spiller Martin Linnes.

Når NRK påpeker at de nye reglene vil gjøre det enda strengere, svarer Linnes:

– Jeg skulle ønske jeg var angriper, for å si det sånn.

Vil ha enda klarere regler

Landslagssjef Lars Lagerbäck er rask med å presisere at de nye reglene ikke gjelder for Norges kamper i EM-kvaliken.

Svensken har imidlertid klare meninger om saken.

– Jeg synes de bør gå andre veien og forenkle det. De har gjort det mer komplisert. Det skal være forskjell på om det er forsvars- eller angrepsområde. Jeg synes generelt at man enten skal bestemme at det er hands for alt eller for veldig grove forseelser. Nå er det et lotteri slik det har vært, og jeg tror ikke forandringen gjør det lettere for dommerne, sier Lagerbäck.

– Gå andre veien?

– Jeg synes man skal forenkle det så mye det går. Det enkleste er å si at hvis ballen treffer hånden, skal det være straffe eller frispark. Det er det absolutt enkleste for dommerne. Jeg synes man skal gå dit, for nå er det et lotteri. VAR gir grundigere vurdering, men fortsatt er det en vurderingssak. Jeg tror at jo mer man fjerner av vurdering for dommerne, jo bedre og enklere blir det. Hovedpoenget er å gjøre det så likt som mulig og forenkle reglene så mye som mulig. Det er min filosofi, utdyper Lagerbäck.