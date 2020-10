Lagerbäck tok oppgjør: – Bygger et luftslott

Der «alle» ventet på hvordan Lagerbäck ville kommentere nyheten om at Ståle Solbakken er ferdig i FC København, åpnet svensken lørdagens pressekonferanse med å løfte en pekefinger mot mediene.

Svensken mener nemlig Presse-Norge og opinionen har hatt for store forventninger.

– Vi bygger et luftslott, og tror at vi er bedre enn vi er. Jeg tror ikke vi skal bygge slike forventninger, sier Lagerbäck.

Han mener at forventningene gjør at spillerne vil for mye på banen.

– Det blir en overambisjon. Vi vil for mye og holder oss ikke kalde. Jeg tror ikke man skal stille forventninger på så unge spillere. Jeg tror man skal prøve å være så realistisk som mulig, sier Lagerbäck.

– Du må oppleve det

Svensken innrømmet at også han selv «gikk på litt luftslott», spesielt med tanke på at det viste seg at Mathias Normann burde startet kampen. Nå er han opptatt av at landslaget trenger erfaring og ledere.

– Det er et generasjonsskifte i laget. Min erfaring sier at erfaring er utrolig viktig på dette nivået. Jeg tror ikke man kan få resultater uten å ha nok erfaring i et lag, sier han.

– Mange av spillerne er ute i store klubber i Europa, og de kjenner på et stort press uke inn og uke ut. Hva er forskjellen når de tar på seg landslagsdrakten? spør NRK.

– Problemet er at de har vært der i veldig kort tid. Du lærer deg ikke den erfaringen som kreves. Det handler om personligheter også. Fredrik Ljungberg gikk for eksempel inn med en stor ro som 21-åring. Mathias (Normann) er et annet eksempel. Det er individuelt. Du må oppleve det, sier Lagerbäck, og påpeker at Serbia har langt flere erfarne spillere.

UNDER PRESS: Landslagssjef Lars Lagerbäck stilte på lørdagens pressekonferanse sammen med Mathias Normann. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vil de ta en prat, stiller jeg opp

Presset mot Lagerbäck har bygget seg opp etter tapet for Serbia. Ikke bare ble Norge rundspilt i skjebnekampen, men lørdag ble det altså kjent at FC København har gitt Ståle Solbakken sparken.

Dermed har spekulasjonene om ny landslagstrener fått bein å gå på, men selv vil han ikke si så mye om dem.

– NFF må gjøre sin vurdering den dagen jeg slutter. Hva de mener er mest riktig for det norske landslaget, sier Lagerbäck.

– Vil de ta en prat før det, stiller jeg opp. Men det tar jeg med dem og ikke dere (pressen), understrekte svensken.

Svensken innrømmer at han forventet at diskusjonen ville fortsette da han så nyheten om at Solbakken var ferdig i FC København lørdag morgen.

På spørsmål fra NRK om hva han umiddelbart tenkte, svarer Lagerbäck:

– Det er en reprise av hva jeg har opplevd tidligere. Jeg hadde ikke forventet noe annet enn at den debatten om meg skulle komme opp, blant fans og andre. Det er ganske normalt. Oppnår man ikke resultat så får man kritikk, både trener og spillere. Uavhengig om det er rett vei å gå.