Lagerbäck tok King til side: – Ba meg ta mer ansvar

Opptakten til landskampen mot Aserbajdsjan er blitt preget av utgivelsen av boken «Landslaget. Fra verdenstoppen til fotballens bakgård», signert Birger Løfaldli.

Ved siden av nye opplysninger om Drillo-konflikten, blir det servert krass kritikk fra Ole Gunnar Solskjær mot generasjonen som tok over etter 90-tallets gullalder.

– Det ble mye mindre seriøsitet. Færre spillere som var ordentlig interessert i hele fotballfaget, og i å representere Norge, sier Solskjær i boken.

TUNG START: Joshua King og Bournemouth har tapt de tre første kampene av sesongen. Her i duell med Fernandinho under lørdagens 2-1-tap for Manchester City. Foto: Steven Paston / AP

King ble ikke en del av landslaget før i 2012, altså fem år etter at Solskjær ga seg, men Bournemouth-spissen har også merket forskjeller i sin tid på landslaget.

Det gjelder også ham selv.

– På rett spor

– Ole kan ha noe rett i det, men jeg føler at det er tatt tak i. Jeg føler at Lars (Lagerbäck) har tatt tak i de små tingene. Før kunne vi gå ut av hotellet og sove borte. Når man først er på samling, skal det være proft. Jeg var en av de som dro hjem av og til og var med venner og familie til klokken 23.00. Lars har tatt tak i det, og jeg føler vi er på rett spor, sier King til NRK.

Han mener Lagerbäck har hatt en positiv påvirkning på spillerne med sine ønsker om blant annet «100 prosent profesjonalitet».

King har gått veien fra å være et supertalent i Manchester United til å bli en etablert spiss i Bournemouth og Premier League.

I forlengelse av debatten om holdninger på landslaget, fikk Lagerbäck blant annet spørsmål om hvilke forventninger han har til King som leder.

– Et ansvar vi må ta på oss

– Jeg bruker å si det også til veldig gode spillere at de har et litt større ansvar for å være ledestjerne. Han er en av de mest etablerte. Vi har snakket bra sammen, han virker motivert og positiv. Jeg håper han tar steg og blir en bra, uformell leder på banen, sier Lagerbäck.

King, som ikke var med på forrige samling, forteller at Lagerbäck og Per Joar Hansen tok opp temaet med spissen da samlingen startet mandag.

– Han tok meg til side med «Perry» og fortalte at han forventet at jeg var en av ledertypene siden jeg spiller i en av verdens beste ligaer og har vært med på landslaget en god stund. Det er jeg enig i. Utenfor banen er jeg veldig mye for meg selv, så noe kapteinsbind får jeg ikke på armen, men å ta ansvar på banen og hjelpe de unge og pushe alle til å få ut maks på banen – det er et ansvar jeg og flere må ta på oss, sier King.