Lagerbäck tar grep for å løse stopperkrisen

Kristoffer Ajer, Tore Reginiussen (begge forfall) og Håvard Nordtveit (suspensjon) er alle utilgjengelige til «må-vinne-kampen» mot Slovenia.

Det betyr at Sigurd Rosted er den eneste stopperen fra forrige landslagstropp, samtidig som Even Hovland og Vegard Forren er hentet inn.

– Forren og Hovland er to erfarne spillere som har spilt i utlandet, og som har mange landskamper. Jeg håper at disse skal vise at vi har tatt ut feil spillere tidligere. Jeg er ikke spesielt urolig, sier landslagssjefen.

Prioriterer forsvarsøvelser

Nå har landslaget nesten en hel ukes samling før kampen på lørdag. De treningene vil Lagerbäck bruke til å repetere forsvarsøvelser, kun for Forren og Hovland.

USIKKERHET: NRKs ekspert Morten Morisbak Skjønsberg mener forsvarsrekka er landslagets største spørsmålstegn. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– De har selvfølgelig ikke like god samhandling som de andre. Derfor kommer vi til å prioritere forsvarsøvelser, for deres skyld, sier Lagerbäck.

NRKs ekspert, Morten Morisbak Skjønsberg, mener kun en av dem bør få plass på laget.

– Det er naturlig å bruke Sigurd Rosted. Han har spilt fast i Gent, og vært ganske god. Så han er selvskreven for meg. Så må han velge om han vil ha Even Hovland, en defensivt robust spiller, eller Vegard Forren, som er bedre offensivt.

I tillegg mangler også Birger Meling på venstrebacken. Skjønsberg mener alle skadene i forsvarsrekka, og spesielt på stopperplass, kan komme til å koste Norge i nasjonsliga-kampene.

– Forsvarsrekka er det største spørsmålstegnet foran disse to kampene. Det er utrolig viktig at de to stopperne fungerer, for at vi ikke skal slippe inn mange mål. Hovland og Forren har rutine, og vet hva det handler om, men det er et tap for Norge.

Tilbake etter to år

Forrige gang Hovland var i landslagstroppen, var sommeren 2017. For Forrens del er det nesten to år siden sist han tok på seg landslagstrøya.

Forren sier til NRK at han aldri har tenkt at landslagskarrieren var over, men innrømmer at det har vært en lang vei tilbake.

– Det har vært en lengre vei enn vanlig, det er det ingen tvil om. Da må man starte litt på scratch igjen og være forberedt på at det tar litt lengre tid. Jeg føler jo at jeg har noe å bidra med. Du må prestere over tid på et høyt nivå, og det føler jeg at jeg har gjort.

Sannsynligvis står det mellom Hovland og Forren om den siste stopperplassen. Forren selv forventer ingen startplass mot Slovenia.

– Du må dra dit i håp om å være aktuell for en startplass. Hva man forventer, skal man være litt forsiktig med. Det handler om å vise at du vil ha plassen. Alle vil spille, og jeg håper jeg kan være en av de to, sier Forren til NRK.