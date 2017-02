Lagerbäck tar et oppgjør med snille norske spillere

De som husker Erik Hamréns tid i Rosenborg for nesten ti år siden husker ordet «attityd».

Når en svenske nå har tatt over norsk herrefotballs kanskje viktigste trenerjobb, landslagsjobben, er ordet på vei tilbake.

«ATTITYD»: Lars Lagerbäck vil ha spillere og ledere med riktig innstilling. I EM i sommer Aron Gunnarsson kapteinsbindet, blant annet da de slo Jamie Vardy og England. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Fra Lars Lagerbäck møter spillerne første gang, skal han innprente en ny «attityd», eller holdning.

– Det første jeg kommer til å gjøre er å plukke ut et antall av de viktigste «ledestjernene» for meg, både omkring det med «attityd», hvordan vi skal leve og hvordan vi skal spille. Det blir den første gjennomgangen med spillerne, forteller han til NRK.

Ledestjernene er et utvalg regler Lagerbäck har for spillerne, regler som i sin tid førte til at han kastet Zlatan Ibrahimovic ut av landslaget.

Vil ikke ha bortforklaringer

Etter å ha sett flere av Norges landskamper, er det én ting han ønsker å ta tak i.

– Det virker som det er litt snilt i det norske laget. Jeg vet ikke om det har sneket seg inn etter hvert når man har fått det tøft og mye kritikk og resultatene har gått imot. Jeg tror det er et mentalt spørsmål, forteller han.

Han ønsker å gjøre Norge tøffere. Ikke i duellene, men mentalt. Han vil se «attityd».

– Det gjelder å gå ut og tro på seg selv, og tro på det man skal gjøre og at man vil ta initiativ hele tiden, både når man forsvarer og angriper, sier den svenske 68-åringen.

Ett tegn på feil holdning er spillere og trenere som forsøker å bortforklare dårlige resultater og tap. Det vil han ikke Lagerbäck ha noe av.

– Jeg synes man skal fokusere på seg selv. Vinner man ikke kamper, så har man ikke vært gode nok. Punktum, forteller han.

Har ikke pratet med spillerne

Hvem som skal hjelpe ham å innprente den holdningen i landslaget, og hvilke spillere han skal innprente den hos, vet ikke Lagerbäck ennå.

Sammen med toppfotballsjef Nils Johan Semb har den nye landslagssjefen satt opp en liste på 35–40 spillere som er aktuelle for landslaget. Han har sett kamper med noen av dem, men aldri møtt dem. Det tror han heller ikke han kommer til å gjøre før de samles for første gang.

– Jeg synes alle skal komme hit og føle at de har samme muligheter. Og jeg vil gjerne presentere meg selv og hva jeg står for før jeg begynner å prate med spillerne, forteller svensken.

Hvem som blir Lagerbäcks assisten, blir sannsynligvis klart neste uke. Han og Semb har kommet frem til fire-fem norske kandidater som det står mellom nå.