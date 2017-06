– Jeg har sagt det til ham, han fikk en «pasning » i teammøtet om disiplin. Jeg tok fram et «kort» av ham. Jeg spurte ham hva han hadde sagt, for jeg har ikke riktig fått klart hva han har sagt. Han kokte over, og det er noe jeg ikke kommer til å akseptere, sier Lars Lagerbäck.

– Vi skal ha disiplin. Vi skal ikke ha spillere på tribunen fordi de har pådratt seg unødige gule kort. Så det synes jeg er klart uprofesjonelt, fortsetter landslagssjefen på NRKs spørsmål om hva synes om at det «kokte over» for Frankrike-proffen i VM-kvalikkampen mot Aserbadsjan i fjør høst.

– Ikke akseptabelt

Selnæs er tilbake i landslagsstroppen som er samlet i Oslo før kampene mot Tsjekkia og Sverige, og legger seg flat på kritikken fra sjefen.

– Det sier seg selv at det ikke er akseptabelt med fire kampers karantene, det skjønner alle, svarer Ole Kristian Selnæs til NRK.

Trønderen må stå over lørdagens VM-kvalikkamp mot Tsjekkia, men er klar til privatkampen mot Sverige tirsdag.

22-åringen fikk fire kampers karantene av FIFA etter at han var svært kritisk til dommerteamet etter det forsmedelige 0-1-tapet i Baku.

I sin forklaring til FIFA etter hendelsen forklarte Selnæs at han skal ha sagt til linjemannen i spillertunellen: "You referees whistled on everything, you are so fucking bad."

For dette fikk han også 50.000 kroner i bot.

HISSIG: Ole Kristian Selnæs hisset seg opp etter kampen i VM-kvalikkampen mot Aserbadsjan i fjør høst. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Har lært

Lagerbäck håper å ikke oppleve lignende oppførsel i fremtiden, sa han på dagens pressekonferanse.

– Min forhåpning er at når vi prater om dette så skal det ikke skje igjen. Vi har jobbet med flere såkalte ledestjerner i laget, og en av dem heter disiplin.

– Det betyr at vi aldri skal la ting vi ikke vi kan påvirke, gå inn på oss. Jeg håper det ikke skjer igjen, sier Lagerbäck videre.

Selnæs bedyrer at han har lært, og at det ikke kommer til å «koke over » i fremtiden.

– Jeg har lært av det, det var unødvendig, sier han til NRK.

– Hvordan har det vært å være borte fra landslaget i denne perioden?

– Det er ikke like artig. Jeg synes det ikke er noe artig å sitte å se kamper på TV. Jeg vil mye heller være med selv, selvfølgelig, sier Ole Kristian Selnæs.

Lagerback understreker likevel at han tolererer temperatur blant spillerne sine i kamp.

– Det er ingen som blir sparket ut om man «mister humøret» en gang, men de kommer til å få høre det i etterkant, slik at de forhåpentligvis gjør det bedre i fremtiden.

– Dersom noen tramper over veldig grovt, da må vi fundere på hva vi skal gjøre, seier Lars Lagerbäck.