Lagerbäck om U21-konflikten: – Oppfyller de ikke kravene, passer de ikke i et landslag

– Dette er elitefotball. Om man har guidelines og stiller visse krav, da er det bare for spillerne å akseptere. Oppfyller de ikke det (kravene, red. anm), passer de ikke i et landslag, sier landslagstrener Lars Lagerbäck.

Da han og U21-trener Leif Gunnar Smerud møtte pressen for å offentliggjøre hver sin landslagstropp i dag, startet Lagerbäck med å si at han ønsket å si noen ord om konflikten som pågår på U21-laget.

Lagerbäck ville fortelle at han gir kollegaen Smerud full støtte.

– Jeg har full respekt for det Leif har gjort, og jeg vet litt mer enn dere også. Jeg synes virkelig ikke dette trengs å diskuteres. Det er en beslutning jeg støtter 100 prosent. Jeg ville bare si det.

– Vi blir hengt ut

Det hele startet i forrige uke. Da ble det kjent at spillerne Rafik Zekhnini (21), Tobias Heintz (21) og Dennis Tørset Johnsen (21) har forfattet et brev til fotballforbundet hvor de gjør det klart at de ikke vil spille for U21-laget så lenge Leif Gunnar Smerud er trener.

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud er sparsom med detaljene rundt konflikten med de tre spillerne.

De forklarte dette blant annet med at de mener treneren «ikke ser prestasjonene deres på klubblaget», at de måtte spille i ukjente posisjoner på landslaget, og i tillegg har følt seg uthengt av Smerud.

– Jeg er misfornøyd med hvordan Smerud har behandlet oss. Han har satt oss opp mot spillergruppen på en måte som jeg ikke synes er akseptabel. Han ser ikke på prestasjonene våre på klubblag, vi blir satt opp i feil posisjon og vi blir hengt ut rett og slett, forklarte Tobias Heintz til TV 2.

Dennis Tørset Johnsen er en av de tre spillerne som nå sier nei til landslagsspill. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

I ettertid har det kommet frem at Smerud fra før hadde bestemt seg for å ikke ta ut disse tre spillerne til neste samling uansett. Smerud har ikke ønsket å gå i detalj om hvorfor, men han sier at det blant annet handler om å takle krav som blir satt til U21-spillerne.

Og det var nettopp dette med krav Lagerbäck var mest opptatt av da han ga sin støtte til Smerud.

– For meg er U21 uhørt viktig som det siste steget før a-landslaget. Har vi ikke en U21-trener som stiller krav og driver den linjen for hva som kreves – da skal de helt enkelt ikke være med, sier Lagerbäck.

– Manglende evne til å forstå kravene

Smerud ble spurt om konflikten med de tre har vart lenge, og svarte da at det har vært en «prosess som har gått over tid».

– Det er forventninger og krav som stilles til alle landslagsspillerne om oppførsel og hvordan man legger lista, hva som forventes, forklarer Smerud, og legger til:

Rafik Zekhnini ønsker ikke å spille for U21-landslaget så lenge Smerud er trener. Foto: Paul White / AP

– Det er ikke ett springende punkt. Det var over tid manglende evne til å forstå de kravene jeg stiller til landslagsmiljøet og spillerne. En utdypning ser jeg ikke behov for.

Haaland og Dæhli tilbake

Smerud og Lagerbäck presenterte også hver sin landslagstropp. A-landslaget spiller EM-kvalifisering mot Færøyene 15. november og deretter mot Malta 18. november.

Lagerbäck tok ut hele 25 spillere, og forklarte dette med at flere av spillerne er småskadet. Det gjelder blant annet Martin Ødegaard, som har en skade i hælbeinet. Det er usikkert om han rekker å bli frisk i tide til landskampen, men han er likevel tatt med i troppen.

Ellers er Mats Møller Dæhli tilbake på landslaget. Han har ikke blitt tatt med i de siste troppene. Også Erling Braut Haaland er tilbake etter skade.

Dette er troppen:

Rune Almenning Jarsten, Sten Gryteburst, Ørjan Nyland, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Birger Meling, Tore Reginiussen, Sigurd Rosted, Jonas Svensson, Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounouissi, Iver Fossum, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Mathias Normann, Ole Kristian Sælnes, Martin Ødegaard, Tarik Elyounoussi, Erling Braut Haaland, Joshua King, Alexander Sørloth.

Og dette er spillerne som ble tatt ut til U21-kampene:

Julian Faye Lund, Kristoffer Klaesson, Fredrik André Bjørkan, Leo Skiri Østigård, Ulrik Tillung Fredriksen, Christian Dahle Borchgrevink, Gaute Høberg Vetti, Hugo Vegard Vetlesen, Emil Bohinen, Birk Risa, Aron Dønnum, Håkon Evjen, Tord Johnsen Salte, Odin Luraas Bjørtuft, Ola Brynhildse, Adrian Pereira, Jens Petter Hauge, Johan Hove, Jørgen Strand Larsen, Kristian Thorstved.