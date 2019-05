Martin Ødegaard har nettopp gjennomført sin beste klubbsesong noen sinne. På 31 kamper i den nederlandske Æresdivisjonen for Vitesse Arnheim har juvelen bidratt med åtte mål og ti målgivende pasninger.

De gode prestasjonene har ikke gått upåaktet hen: i tillegg til å bli inkludert i sesongens lag i Æresdivisjonen, ble han også kåret til årets spiller i Vitesse.

Lånekontrakten med Vitesse er i ferd med å gå ut, og en retur til Real Madrid har blitt snakket om. Dessuten har rykter om en overgang til ligamester Ajax florert på sosiale medier den siste tiden.

KANONSESONG: Martin Ødegaard har hatt sitt livs sesong i Vitesse Arnheim. Foto: Olaf Kraak / AFP

Fornøyd landslagssjef

– Gjennom hele sesongen har han tatt steg, og utviklet seg godt, sier Lars Lagerbäck til NRK.

Landslagssjefen er ikke tvil om at Ødegaard har tatt steg denne sesongen, og sier han er begeistret av det unggutten har vist i Vitesse.

– Tallene taler for seg selv. Det er naturligvis positivt for Martin og Vitesse, men også for oss. Det er bra at han har begynt å prestere over tid, sier Lagerbäck og legger til:

– Vi glemmer ofte hvor ung han er. Det er ikke mange som er så unge som har kommet så langt som han. Jeg tror han bare kommer til å bli bedre.

POSITIV: Landslagssjefen er fornøyd med Ødegaards utvikling. Her fra 3-3-kampen mot Sverige. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

På spørsmål om hva Lagerbäck mener Ødegaard bør gjøre videre, vil ikke landslagssjefen gå i detalj. Han mener slike avgjørelser er noe hver enkelt spiller må ta stilling til selv, og påminner at det finnes mange faktorer bak et klubbytte.

– Spør han meg, så svarer jeg, men på generell basis kan jeg si at jeg synes at alle spillere bør strebe etter å spille i bedre ligaer og bedre klubber. Når det er sagt så må man være realistiske med tanke på trivsel, spilletid og den slags, sier han og legger til:

– Man skal ikke underdrive hvor viktig det er med trivsel.

– Tar mer initiativ

Selv om Ødegaard har vært i kanonform i Nederland denne sesongen, betyr det på ingen måte at han er garantert en plass i troppen til den kommende treningskampen mot Romania.

OPTIMISTISK: Lägerback vil ikke synse om hva han synes Ødegaard bør gjøre videre, men tror 20-åringen bare kommer til å bli bedre. Foto: Alberto Saiz / AP

Landslagssjefen estimerer at han har sett Ødegaard et femtentalls ganger denne sesongen, og sier han ser en utvikling i ungguttens spill.

– Før ville han gjerne sentre til nærmeste spiller, og så få ballen tilbake. Nå har han blitt større i spillet sitt og tar mer initiativ, sier Lagerbäck.

Han forklarer at 20-åringen har blitt bedre på å nyttiggjøre seg av lagkameratene.

– Han har alltid hatt bra spilleforståelse, men før var ballen mye nærme han. Han ser større deler av banen enn det han gjorde før.