Lagerbäck om Braut Håland

Fikk beskjed om å holde seg hjemme

Lyon-spissen Ada Stolsmo Hegerberg var nominert av UEFA til årets spiller, men 23-åringen opplyser til NRK at hun allerede har fått beskjed om at hun ikke vinner prisen. Spissen skriver i en SMS at UEFA ga beskjed til en toppleder i Lyon om at vinneren var en av de to som ikke kan møte på utdelingen, og at Hegerberg «heller ikke trengte å møte opp». Hegerberg ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer.