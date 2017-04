Lagerbäck mener RBK-dominansen er nyttig for norsk fotball

– Det er bra at man har et lag som greier seg sånn noenlunde ute i Europa, påpeker landslagssjefen, som tok ut fem Rosenborg-spillere i sin første landslagstropp.

I fjor var Rosenborg suverene i Eliteserien da de ble seriemestere hele 15 poeng foran Brann på 2.-plass. Trønderne vant også cupfinalen.

Og etter tre serierunder er alt ved det normale igjen i norsk fotball. RBK topper tabellen, riktignok sammen med Sarpsborg, etter full poengpott i de innledende kampene.

– Mer nyttig

Både eksperter og fotballtrenere spår en ny sesong der gullet går til Trøndelag.

– Det kan i hvert fall ikke være sånn at de skal ligge 20 poeng foran de andre, som de gjorde i fjor, sa en oppgitt Vålerenga-trener Ronny Deila før seriestart.

Norges landslagssjef ser imidlertid ikke på Rosenborgs suverene posisjon i norsk fotball som et problem.

– Om man skal sammenligne med Sverige, så hadde man en tilsvarende periode med Malmö og Göteborg. De siste årene har Allsvenskan blitt veldig jevn, og jeg synes egentlig ikke at det er noen forskjell på kvaliteten mellom norsk og svensk fotball. Så jeg tror ikke det har noen stor betydning, sier svensken, som var på tribunen for å se Rosenborg slå Molde lørdag.

– Jeg tror at norsk fotball har mer nytte av et par klubber som er veldig gode enn at det er jevnt. Da har man sjansen til å komme ut i Europa og spille fotball mot klubber på et internasjonalt nivå.

– Var en foregangsklubb

– Er Rosenborg en foregangsklubb for deg i Norge?

– Går man lenger tilbake var Rosenborg definitivt en foregangsklubb for hele Norden sammen med Malmö og Göteborg. Jeg var her på 90-tallet og så kamper, og da var Rosenborg veldig bra. Etter det har nordiske lag hatt problemer med å hevde seg på grunn av den økonomiske utviklingen som fotballen har vært gjennom, kommenterer Lagerbäck.

– I Norge har Rosenborg stort sett vært dominerende de siste 10 årene. Rosenborg er alltid med i toppen og her i Norge er de naturligligvis en av de største og beste klubbene.

Neste landskamp for Norge er hjemme mot Tsjekkia 10. juni. Deretter følger en privatkamp mot Sverige like etterpå.

