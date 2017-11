Lagerbäck krever bedring: – Må ha mye høyere lavestenivå

– Alt ligger til rette for en opptur, er Lagerbäcks oppsummering dagen etter det triste 0-2-tapet i Skopje.

Landslagssjefen sier han blir overrasket dersom han får se en gjeng som er like passive mot Slovakia tirsdag. Fra Makedonia-kampen nevner han kun Martin Linnes, Mats Møller Dæhli og Håvard Nordtveit som får «et lite pluss».

– Det var bare noen få spillere som viste den rette gnisten og energien i kampen. Ellers var det svakt, sier svensken til NRK.

Trist ramme

Fem forfall, småskader og en trist ramme nærmest uten tilskuere i den makedonske hovedstaden er ikke gyldige unnskyldninger for det solide steget tilbake etter en positiv periode der seieren over Nord-Irland sist var høydepunktet, mener Lagerbäck.

– Yes, svarer han meget kort og tydelig på NRKs spørsmål om han forventer noe helt annet i Trnava om to dager.

– Jeg vil se taktisk bedre spill og fremfor alt mer aggressivitet og engasjement. Et landslag skal alltid prestere. Det finnes ikke omstendigheter vi skal gjemme oss bak. Vi kan ikke underprestere slik fremover. Vi må ha et mye høyere lavestenivå, slår Lagerbäck fast.

FORVENTER MER: Lars Lagerbäck har vært samlet med landslaget i Skopje hele uken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Da kommer det ikke som noen overraskelse at 69-åringen trekker frem å løfte nettopp dette som en av hans viktigste oppgaver i tiden fremover.

– Det kommer vi til å snakke om før hver kamp. Går man inn i en kvalifisering med få kamper, har man ikke råd til å levere noe liknende om man vil til sluttspill. Det må vi lære av.

Åtte kamper - tre tap

Tapet mot Makedonia var Lagerbäcks tredje på åtte kamper med landslaget. Tre seirer samt 1-1 mot Tsjekkia og Sverige kompletterer CVen.

Han innrømmer at han skulle ønske han hadde kommet lenger på snaut 300 dager som Norge-sjef, men ser stadig bedring.

– Jeg ville helst stått her med kun seirer, men jeg syns det har blitt bedre og bedre om man tar bort Tyskland og Makedonia. Ellers har vi prestert bra. Vi har et sterkt forsvarsspill og fremover har vi funnet bedre variasjon selv om vi er for ineffektive og skaper for få sjanser, sier Lagerbäck.