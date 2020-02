– Jeg vet ikke engang om det har skjedd før, sier Lars Lagerbäck om flytsonen og scoringstempoet Erling Braut Haaland viser i sin gjennombruddssesong.

Han er naturligvs full av lovord om det nordmannen har prestert i europeisk fotball.

– Man fulgte ikke så nøye med på Ronaldo da han kom til United og var 17 - 18 år, eller Messi i Barcelona, men for meg er dette helt unikt. Jeg har aldri hatt en spiller med et slikt gjennombrudd. Fredrik Ljungberg var ikke like ung da han slo gjennom, heller ikke Zlatan Ibrahimovic..., sier Lagerbäck og tenker.

Lars Lagerbäck sammen med en ung Zlatan Ibrahimovic under fotball-VM i 2006, da Lagerbäck ledet Sverige. Selv om Zlatan ble en av verdens beste, mener Lagerbäck at Erling Braut Haaland har hatt et mer unikt gjennombrudd. Foto: Joerg Sarbach / AP

NRK møter svensken på Ullevaal stadion litt over en måned før hans hittil viktigste kamp som norsk landslagssjef: EM-playoffen mot Serbia 26. mars.

Norge må vinne for å kunne spille playoff-finale om en EM-plass.

Da er det godt å ha en Erling Braut Haaland.

I forrige uke serverte NRK tall som viser at Haalands ekstreme målsnitt knuser verdens største fotballstjerner.

I helgen gikk 19-åringen målløs av banen for første gang som Dortmund-spiller, men likevel: Han har scoret utrolige 31 mål på bare 24 kamper i Europa denne sesongen.

Erling Braut Haaland herjer i Borussia Dortmund. 19-åringen scoret i sine tre første kamper for den tyske storklubben. Foto: Martin Meissner

Bare 80 minutter

Men på A-landslaget hos Lars Lagerbäck har han kun spilt 80 minutter.

Sjefen skulle gjerne ha testet Haaland mer. Han savner rett og slett Haaland-tid med flagget på brystet.

– Jeg pleier å si at det normalt sett tar opp mot åtte til ti landskamper før man er helt inne i et lag, sier Lagerbäck.

– Så jeg skulle gjerne sett ham spille de to kampene på den andre samlingen også, det hadde vært positivt før denne kampen (mot Serbia).

Joshua King (t.v.) er tilbake fra skade i Bournemouth og utfordrer Erling Braut Haaland om spissplassen på landslaget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tre spisser - to plasser

Haaland startet EM-kvalifiseringskampen mot Malta (2-0) i september og kom inn det siste snaue kvarteret mot Sverige (1-1) noen dager senere.

Men så ble han skadet og mistet landslagssamlingen en måned senere. I november var han i troppen før de to siste kvalikkampene, men skadet seg under oppvarmingen før kampen mot Færøyene og forsvant uten å spille ett eneste minutt.

Dermed blir skjebnekampen mot Serbia bare Haalands andre fra start på landslaget.

Om han får starte, vel og merke.

Lagerbäck har nemlig et luksusproblem: For Joshua King er tilbake fra skade og Alexander Sørloth bøtter inn mål i Tyrkia (toppscorer i ligaen). Dermed har Norge også to andre spisser - med mer landslagserfaring enn Haaland - å velge blant.

Og svensken starter trolig ikke med mer enn to spisser.

– Nå har vi tre veldig gode spisser, og som trener er jeg selvsagt utrolig glad for det, gliser landslagssjefen.

Men om Haaland får starte?

– Han har i hvert fall ikke havnet lenger unna den startplassen enn tidligere, sier Lagerbäck med et smil.