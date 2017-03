Lagerbäck forsøkte ikke å overtale «avhopperne»

– Nei, svarer Lagerbäck kontakt på NRKs spørsmål om han forsøkte å overtale Per Ciljan Skjelbred og/eller Alexander Tettey til å fortsette på landslaget.

Kun tre uker etter at svensken hadde sin første arbeidsdag som norsk landslagssjef, kom beskjeden om at kaptein Skjelbred (29) manglet motivasjon og ville prioritere familien i fremtiden.

En drøy uke senere, og fortsatt før Lagerbäck rakk å ta ut sin første tropp, var det Norwich-spiller Alexander Tettey som takket for seg med begrunnelsen at kroppen ikke tålte belastningen med klubb- og landslagsfotball.

– Jeg snakket med Per, men ikke Tettey. Da jeg hørte grunnen hans, og den medisinske gruppen fortalte meg at han hadde slitt lenge og ikke kunne trene for fullt på samlinger, kjente jeg at det var en forklaring man ikke trengte å diskutere. Men uansett om det hadde vært motsatt tror jeg ikke på overtale spillere om de sier nei, sier Lagerbäck.

Velkommen tilbake

Skjelbred var kaptein under Per-Mathias Høgmo, og den nye sjefen uttalte i februar at Hertha Berlin-spilleren var med i fremtidsplanen og også er velkommen tilbake om lysten skulle melde seg.

– Jeg ringte til Per siden hans avgjørelse handlet mer om private årsaker. Jeg ville høre hvordan han så på saken og om det var noe annet.

BORTE: Skjelbred og Tettey (t.h.) jubler for sistnevntes scoring borte mot Italia høsten 2015. Foto: Andrew Medichini / AP

– Men du forsøkte ikke å overtale noen av dem til å fortsette?

– Nei, jeg forsøker aldri å overtale noen. Jeg tror ikke på det.

Johansen ringte Skjelbred

På onsdagens trening på Fulhams anlegg i London presenterte Lagerbäck midtbanespiller Stefan Johansen som landslagets nye kaptein.

Finnmarkingen fortalte på en pressekonferanse noen timer senere at han selv snakket med Skjelbred da han annonserte sin landslagsexit.

– Han følte han hadde lite tid til familien, og det er en avgjørelse man må respektere. Det er selvfølgelig et stort tap for oss siden han er en fantastisk fotballspiller og en fantastisk person utenfor banen, men valget er tatt og vi kan ikke fokusere for mye på ting som har skjedd, sier Johansen.