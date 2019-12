– Med en positiv arbeidsgiver, støtteapparat og spillertropp var det vanskelig å si nei. Jeg trives veldig bra i jobben og fotballmessig er det en lovende gruppe som har store muligheter for å fortsette utviklingen.

Svensken tok over Norge 1. februar 2017.

– Målet er å kvalifisere oss for EM-sluttspillet og deretter VM-sluttspillet i 2022, sier Lagerbäck.

Neste mulighet for Norge-jubel er mot Serbia i mars. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Kontraktene til Lagerbäck og Per Joar Hansen gjelder ut den kommende VM-kvalifiseringen med forlengelse til VM 2022 om Norge kvalifiserer seg.

Positiv spillergruppe avgjørende

71 år gamle Lagerbäck har tidligere sagt at alderen talte i mot en forlengelse. Til fotballandslagets facebookside sier han dette om at han nå forlenger:

– Årsaken til at jeg ønsker å fortsette er at spillerne og støtteapparatet har vært positive. Det føles veldig stimulerende å fortsette når du ser på spillergruppa. Jeg håper de ikke angrer seg i etterkant.

Har hatt suksess med andre

Svensken har ledet Sverige til fem sluttspill og Nigeria til ett. Han ledet også Island til sitt første mesterskap noen sinne. Etter at han tok over Norge, har laget klatret fra 81. til 44. plass på FIFA-rankingen.

Nå ser han et potensial i Norge som motiverer han.

– Det er et ungt lag, det er et lag som jeg og Perry kan utvikle enda mer. En veldig spennende jobb som trener, ikke minst på grunn av den unge spillergruppa. De yngre spillerne skal jo bare bli bedre.

Erling Braut Håland er en av de unge spillerne Lars Lagerbäck blir motivert av å jobbe med. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Han sier også at kontinuiteten er viktig for landslaget.

– Jeg tror jo også kontinutitet er viktig for et landslag når man har lite tid sammen for å utvikle spillet vårt og bli enda bedre i ulike deler av spillet.

Fokus på nasjonsliga-sluttspill

For å gå til sommerens EM-sluttspill må Norge først slå Serbia i mars og så eventuelt vinneren av Skottland-Island. Det er første fokus for en offensiv landslagstrener.

– Vi skal opp et hakk nå og kvalifisere oss til EM. Nå skal vi fokusere mest på det som skal skje i mars og forberede oss så godt vi kan, slik at vi kan vinne to kamper og få oppleve et EM-sluttspill. Så er det jo VM som gjelder.

Viktig å få med Perry

For landslagssjefen var det også et krav at han fikk med seg Per Joar Hansen videre som assistent.

– Det var en forutsetning at Perry fortsatte. Jeg sa at om jeg skal fortsette, så må han fortsette også. Jeg kan ikke tenke meg en bedre trener å samarbeide med.

Lagerbäck og Norges Fotballforbund holder pressekonferanse på Ullevål klokka 10:00. NRK kommer tilbake med mer.