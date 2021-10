For å reise til høyden eller ikke, det var det store temaet da Norges allroundlandslag gjorde unna en tøff økt på Oslos vestside og opp til nasjonalanlegget i Holmenkollen mandag.

– Ideelt sett burde vi vært i høyden. Men jeg ser ingen gode alternativer, sier Hans Christer Holund.

– Jeg har hatt fine opphold og samlinger i høyden, men sånn som det er nå, er det for mange minuser for min del, sier Emil Iversen.

– Jeg er mer trygg på å være i Norge enn å reise ned dit, sier Sjur Røthe.

PÅ SAMLING: Et fulltallig allroundlandslag med Martin Løwstrøm Nyenget (fra venstre), Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen, Hans Christer Holund, Emil Iversen og Sjur Røthe. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ramset opp grunner for å ikke reise til høyden

Samtidig er sprintlandslagstrener Arild Monsen, Johannes Høsflot Klæbo og ytterligere fire sprintere nå i italienske Livigno for et to- og treukersopphold på 1800 meters høyde og samme type luft som møter dem under OL i Beijing i februar.

– Livigno er jo fint, men det er veldig usikkert å være der nå. Det er dårlige skiforhold, det kan bli dårlig å gå på rulleski, isete og snø, da er man «stuck», sier Holund, som også er skeptisk til damelandslagets valg om å gjøre deler av treukerssamlingen i Val Senales. Der må man opp på breen for å gå på ski.

– Med smitte, gondol opp og ned til breen, dårlig mat. Den risikoen så tett innpå et viktig uttaksrenn. Gevinsten er ikke høy nok til at jeg vil dra, sier Holund.

Alvoret begynner allerede i november

Uttakskonkurransene er det få av, men de kommer fort og tett.

Blant annet den siste helgen i november. Først er det sesongåpning på Beitostølen.

Deretter starter verdenscupen i finske Ruka, før den fortsetter på Lillehammer og i Davos i midten av desember. Etter dette er trolig hele, eller store deler av OL-troppen tatt ut.

– Kan høres defensivt ut

NÆRMER SEG NY SESONG: For Sjur Røthe, her før treningsøkten på Sognsvann i Oslo mandag morgen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Også Sjur Røthe er opptatt av å stille sterkt under de første rennene denne sesongen og tenker minst mulig på OL når han tross alt ikke er kvalifisert. Han vil ikke sitte hjemme i Tønsberg når flyet til Beijing går, sier han.

– Er ikke det defensivt? Jo, det kan du sikkert si. Det kan på en måte høres defensivt ut, men det er den måten jeg gjør det på nå og det som gir meg mest trygghet.

– Jeg kunne ramset opp flere ting. Ser man på vær og vind. Opp på bre med gondol og ikke kommet opp fordi det har vært dårlig vær og ikke fått trent som man vil. Det kan være dårlig vær hjemme også, men da kan man gå inn og få den samme økten hjemme.

Prioriterer sesongåpningen

Emil Iversen er på linje med sine to lagkompiser på allroundlandslaget.

– Jeg synes det er bedre å være i god form og gå fort i de rennene man vil kvalifisere seg i og heller bruke god tid på å akklimatisere seg før OL, sier trønderen, og fortsetter:

– Vi tror at det er de tre, kanskje fire ukene vi skal være i høyden før OL som er nøkkelen. Jeg skal gå gode skirenn og være i god form i starten av sesongen.

Ville ikke ha syting eller klaging

IKKE BEKYMRET: Sprintlandslagstrener Arild Monsen, her sammen med langrennssjef Espen Bjervig under en samling tidligere i år. Foto: Geir Olsen / NTB

Sprintlandslagstrener Arild Monsen begrunner lagets valg om å reise til høyden nå med at hans løpere totalt sett har mindre erfaring og følelse enn allroundløperne med å trene og konkurrere i tynn luft.

Han forteller at det derfor var en klar nysgjerrighet for å prøve dette mer, uten at det skal gå utover kvaliteten på den vanlige treningen.

Han svarer slik når NRK spør hvordan han stiller seg til allroundlagets argument om at de vil prioritere å stille best mulig forberedt til viktige renn i sesongåpningen:

– Vi har sett på kalenderen vi også. Jeg tror ikke det skal påvirke det. Det laget som er her vil være hjemme igjen 29. oktober. Det er bare Johannes på laget som ikke trenger å tenke på den biten og forlenger oppholdet. Han kommer hjem 6. november.

Når det gjelder skepsisen til treningsforhold på grunn av varierende vær, svarer Monsen slik:

– Jeg sa klart ifra til laget at når vi landet på denne løsningen at «her på 1800 meter, så kan du få begge deler av vær på denne tiden. Det vil jeg ikke ha noe syting eller klaging på». Vi har forberedt oss på alt. Vi har joggesko med pigger, vi har med ski og skal bare smile. Været får vi ikke gjort noe med og så langt har vi vært heldige, sier sprinttreneren.