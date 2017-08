Lagbussen til Nordhaug påtent: – Jeg er rystet

Det var nettstedet procycling.no som omtalte saken først i Norge.

– Lagbussen vår har blitt fullstendig ødelagt i forbindelse med en feig brannstiftelse i løpet av natta. Ingen ble skadet. Politiet har arrestert en mistenkt i saken, skriver laget på Twitter.

RYSTET: Lars Petter Nordhaug er ikke selv med til Spania, men sier han er rystet av hendelsen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Lars Petter Nordhaug meldte overgang til laget fra Team Sky før denne sesongen. Han var imidlertid ikke tatt ut til rittet på grunn av sykdom.

– Det er ekkelt. Jeg er rystet, sier Nordhaug til procycling.no.

Det irske laget deltar i etapperittet Vuelta a España og bussen stod parkert utenfor hotellet da den ble påtent. Bildene som laget har lagt ut på Twitter viser at bussen har fått omfattende skader.

Ingen personer ble heldigvis skadet i brannen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Til tross for bussbrannen er laget klar for en ny etappe i Vuelta a España i dag. Den er på 160 kilometer, og går fra Motril til Antequera.

– Ingenting kan stoppe oss, og vi er klare for etappen. Takk for all støtten, skriver laget på Twitter.