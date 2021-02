– Forbildet har alltid vært Ole Einar Bjørndalen, men han begynner å dabbe litt ut nå, jeg får håpe han skjerper seg.

Året er 2013 og ordene kommer fra den nå ferske verdensmesteren Sturla Holm Lægreid, som da akkurat hadde fylt 16 år. Han vant Young Star i Holmenkollen, 15- og 16-åringenes største skiskytterkonkurranse, og NRK-intervjuet blir lagt merke til.

– Mange synes det var en litt morsom, rask kommentar fra en litt kjepphøy 16-åring, som har gjort sitt andre gode løp. Jeg håper ikke at han (Bjørndalen) har bitt seg merke i det, sier han med en latter.

– Det er bra at han har lyktes, for hvis ikke hadde det vært et bomskudd, men det var en bra kommentar, sier Johannes Dale, som ble nummer sju i samme renn.

HELT: Ole Einar Bjørndalen tok gull både på sprint og blandet stafett i Sotsji-OL. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Og jeg tok den tilbake etter at Bjørndalen vant igjen i Sotsji altså, forsikrer Lægreid.

Storhetene lar seg imponere

Åtte år senere står 23-åringen på toppen av pallen i Pokljuka. Han er verdensmester på normaldistansen – på første forsøk. En prestasjon idolet ikke klarte før han hadde fylt 28.

– Det er vanskelig å tro det, egentlig. Verdensmester. Det er en stor tittel og absolutt ikke noe alle får oppleve. Selv om man er god skiskytter og gjør det bra, så er det vanskelig å få det til i VM. Jeg har hatt litt press på meg med en så rå sesongstart som jeg har hatt også, forteller Lægreid etter å ha gått hele runden i pressesonen.

STOR DAG: Tårene kom da Sturla Holm Lægreid ble verdensmester på normaldistansen i sitt første VM. Foto: JOE KLAMAR / AFP

En av dem som har gratulert ham er skiskytterlegenden Martin Fourcade. Franskmannen vant distansen i Anterselva i fjor.

– Jeg er imponert over måten han håndterer presset. Jeg ser likheter mellom ham og meg på skytebanen, men de likhetene er fra 2020-versjonen av Martin Fourcade. Ikke fra Martin Fourcade i 2010, da han kom inn i verdenscupen og var 21 år. På skytebanen oppfører Sturla seg som om han er en 30 gammel erfaren skiskytter. Han er allerede moden, roser Fourcade.

Smigret over kopiering

– Å gjøre dette i en alder av 23, hvor vanskelig er det?

– Det er vanskelig. Han er ikke en nykommer lenger. På starten av sesongen var han en fyr som gikk på skyene og gikk på ski uten press. Men i dag vant han den gule trøyen og ble verdensmester. Så gratulerer til Sturla, det er fantastisk, sier mannen som selv har 13 VM-gull.

Som NRK tidligere har skrevet, var Fourcade den store inspirasjonen for Lægreid da han lå hjemme med kyssesyken i mange måneder i 2018.

– Jeg elsker det han gjør, så jeg er smigret over å høre at han har kopiert meg, forteller Fourcade.

HATTEN AV: Martin Fourcade tok av seg den imaginære hatten etter VM-gullet til Lægreid onsdag. Du trenger javascript for å se video. HATTEN AV: Martin Fourcade tok av seg den imaginære hatten etter VM-gullet til Lægreid onsdag.

– Det er sjukt. Han er en av verdens største skiskyttere gjennom tidene, og det at han bare legger merke til meg og sier sånne ord om meg, det setter jeg pris på, sier en jublende glad gullvinner.

– Sånn jeg er skrudd sammen

Nettopp modenheten er noe mange trekker frem som en av grunnene til kometkarrieren, som i tillegg til gullet på 20-kilometeren også ga ham seieren i normalcupen denne sesongen. Selv foreldrene mener han kunne oppføre seg som en voksen da han var barn.

– Mange sier du er en litt gammel sjel i en ung kropp, føler du det slik selv?

– Nei, vet ikke. Det er vel slik jeg er skrudd sammen, da, svarer han med en liten latter.

– Hva er den største forskjellen på den Sturla som vant Young Star, og den Sturla som vinner renn nå?

– Jeg er vel mer moden nå. Jeg har klart å utvikle egenskapene som har manglet. Jeg manglet litt på det tekniske på skigåing. Det har jeg tatt tak i, og jeg føler at skiteknikken stemmer slik at jeg får igjen for kapasiteten jeg har inne.