Ladies Tour of Norway får millionbeløp etter NRK-avsløring

Av det NRK erfarer krevde Ladies Tour of Norway i utgangspunktet to millioner kroner. Beløpet kvinnerittet har mottatt skal være i millionklassen, men noe lavere.

– Det er jo sånn i forhandlinger at man må gi og ta litt. Vi har fremmet et krav, så har vi hatt gode samtaler i noen uker nå og kommet frem til et resultat som begge parter kan leve med, forteller rittdirektør for Ladies Tour of Norway, Roy Moberg til NRK.

Det var i desember i fjor at NRK kunne avsløre at Norges Cykleforbund hadde skjult deler av medieavtalen med TV2 der Ladies Tour of Norway hadde krav på flere millioner.

– Her har det beklageligvis skjedd en glipp internt hos oss, forklarte sykkelpresident, Harald Tiedemann Hansen, til NRK den gang.

Sykkelpresidenten glad for enighet

Sykkelpresidenten har ikke svart på NRKs henvendelser, men i en pressemelding fra Norges Cykleforbund tar han kritikk for måten saken er håndtert på.

– Vi er imponert over Ladies Tour sin evne og fremdrift i forhold til å vokse så raskt, både med hensyn til å oppnå World Tour ritt status og i forlengelsen av det, samt å bli et så attraktivt ritt at det ville sendes direkte på Tv2s hovedkanal. Vi ble nok hengende litt bakpå og skulle involvert Ladies Tour of Norway på en langt bedre måte dersom vi hadde lagt det til grunn, sier Hansen i pressemeldingen.

KRITISK: Sykkelpresidenten innrømmer at de burde involvert Ladies Tour of Norway tidligere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hansen legger også til at han nå er glad for at partene er kommet til en enighet og kan se fremover og utvikle kvinnesykkel i Norge.

– Viktig for kvinnesykling

Også Moberg er glad for at de to partene nå er enig om et vederlag som dekker hele avtalen gjennom 2016 til 2018.

– Det er en viktig milepæl for rittet at vi nå får et økonomisk grunnlag å bygge vår TV-produksjon på. Det å ha en kvalitativ god TV-produksjon på lik linje med herrerittene i Norge er et viktig gjennombrudd for Ladies Tour, og ikke minst for kvinnesykling generelt, sier han.