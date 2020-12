La egentlig opp – nå topper forsvarssjefen statistikken: – Hun er voldsom

– Det føles ikke som jeg har vært borte i fire år, slår Frafjord fast.

Hun har vært Norges forsvarsbauta i EM så langt, og kommer til å få en sentral rolle igjen i tirsdagens kamp mot Ungarn.

Det er lenge siden man har sett Frafjord på landslaget.

Hun var en del av laget som tok EM-gull i Göteborg i 2016, og noen måneder senere signerte hun for storklubben CMS Bucuresti - og takket nei til videre landslagsspill. Frafjord ville bruke pausene på andre ting enn håndball, og var ikke tilstrekkelig motivert, fortalte hun.

Men etter ett år i Romania, reiste strekspilleren tilbake til Norge. Hun annonserte at hun la opp. Helt til danske Esbjerg kom på banen med et tilbud i desember 2018.

– Det var artig å spille igjen, og det har gått fint, forteller 35-åringen, som nylig forlenget kontrakten med klubben.

– Som en volleyballspiller

Det tok enda et år før hun meldte seg aktuell for landslagsspill igjen, og det tok ikke lang tid før landslagssjefen tok henne inn i troppen. Han ønsket hennes erfaring i forsvaret.

– Marit er en stille ledertype som leder gjennom handling og praksis, sier Thorir Hergeirsson.

TRIVES: Marit Malm Frafjord, Katrine Lunde og Stine Bredal Oftedal etter Romania-seieren. Foto: Vidar Ruud / NTB

Og Frafjord har definitivt utmerket seg i EM, hvor hun kommer inn på banen hver gang det norske laget skal stoppe motstanderne. Forsvarsspesialisten topper statistikken over flest blokker (12), og mot Romania fikk hun ekspertene til å måpe da hun hadde blokket fem forsøk fra superstjernen Cristina Neagu på bare 20 minutter.

– Hun ruver litt i terrenget. Hun er ingen smidighetens mester, og er voldsom i det hun gjør. Og hun har en helt annen spillestil en for eksempel Løke på grunn av størrelsen sin, sier NRKs ekspert Geir Oustorp om spilleren på 182 centimeter.

– Forsvarsspillere får litt for lite ros, og Marit er flink til å lese spillet. Hun agerer som en volleyballspiller. Neagu er ikke på sitt ypperste når det kommer til prikkskyting i dette mesterskapet, men Frafjord viser hvor god hun er til å plassere seg, lese skuddet og se armen, uttalte TV3s ekspert og Frafjords tidligere lagvenninne, Karoline Dyhre Breivang i studio.

LANG FARTSTID: Karoline Dyhre Breivang og Marit Malm Frafjord i aksjon i EM i 2012. Foto: ATTILA KISBENEDEK / Afp

Har egne møter

Ropene og beskjedene til strekveteranen høres godt i den nesten tomme hallen i Kolding.

Men det krever litt ekstra å være «ny» i laget. I 2016 var det Veronica Kristiansen som hadde treerposisjonen i forsvaret, ved siden av Frafjord. Nå er det strekkollega Kari Brattset Dale som står der.

– Jeg hadde ikke vært mye på samling med Kari før i oktober. Når man ikke spiller så mye sammen er det enda viktigere kommunisere før kampene. Det er god kommunikasjon under kampene også, og om det skjer noe feil så justerer vi det i pausen, forteller Frafjord.

Trenerteamet har såpass stor tiltro til duoen at de lar dem selv bestemme hvordan de vil posisjonere seg som såkalte treere i forsvar. Når de trøblet litt med kroatiske spillere i pausen, justerte de i pausen.

RÅSTERK DUO: Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale har hovedrollene i Norges forsvar. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi som spiller mye forsvar ser en del på forsvarsspill etter kampene, både på hva som er bra og hva vi bør justere til neste kamp. Det tror jeg er litt hvorfor vi har gjort det bra, avslører Frafjord.

– Marit har rutine og trygghet, hun er utrolig fin å ha i midtforsvaret, bekrefter Dale.

Binder sammen laget

I de siste mesterskapene, som Norge har gått medaljeløse ut av, har de også trøblet bakover. Nå har kun Frankrike sluppet inn færre mål enn Norge på de tre første kampene, og forsvaret får naturlig nok mye av æren.

– Hun var like god fremover før, men nå ser man at det er mulig å ha en forsvarsgeneral, som bytter, selv om man har et lag som løper hele tiden, sier Oustorp.

– De to er bautaer i forsvaret vårt, har sykt bra kontroll og binder oss sammen. Marit er like aggressiv og kanskje enda bedre nå enn da synes jeg, mener Veronica Kristiansen.

– Marit bringer mye trygghet og erfaring. Hun har et veldig fokus og arbeidsinnsats. Hun er helt klart blitt et lim bakover. Hun har ekstremt gode enkeltprestasjoner og er god til å få samlet folk, roser kaptein Stine Bredal Oftedal.

GULLFEST: Veronica Kristiansen og Marit Malm Frafjord feirer Norges siste mesterskapsgull, EM i 2016. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tar alltid medalje

Det er ikke det første landslagscomebacket Frafjord gjør. Etter OL-gullet i 2012 takket hun også noe overraskende nei til spill for Norge, og hun var ikke tilbake før Hergeirsson hentet henne inn til Rio-OL i siste liten. Nå ble det altså en ny fireårspause.

– Det kan godt være at jeg er litt ubestemt, men det er ofte en grunn man ikke er med på et tidspunkt, om skader eller andre ting. Jeg vet ikke hvor viktig er at man ikke har vært med i noen år heller. Det handler om å være motivert og være god nok. Og nå er jeg i hvert fall veldig motivert, slår hun fast.

Og merittlista er det uansett lite å si på.

Frafjord har nemlig tatt medalje i alle mesterskap hun har spilt for Norge. Det er blitt sju gull, to sølv og to bronse siden landslagsdebuten i 2005. Er hun en medaljegarantist?

– Jeg skal vel ikke si at jeg er det. Men jeg har jo en god statistikk, så vi får håpe den fortsetter, sier hun.