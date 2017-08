Martin Roe (25) kom på 13. plass i den siste konkurransen i tikampen. På 1500 meter ble tiden 4,39,24.

– Det er helt greit, jeg kjenner det litt når jeg løper, sier Roe til NRKs Line Andersen etter løpet.

HÅPET KNUST: I spydkonkurransen ble håpet om å ta norsk rekord knust for Martin Roe, etter at han fikk en skade i albuen på oppvarmingen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Roe endte dermed opp på 12. plass totalt i tikampen med 8040 poeng. Nordmannen lå lenge an til å slå den norske rekorden i tikamp, men i spyd kastet nordmannen for kort etter at han pådro seg en skade i albuen under oppvarmingen.

– Jeg tenkte at jeg skulle kaste helt rolig, men da jeg var ferdig kjente jeg det litt i tricepsmuskelen. Jeg har nok fått en liten rift i muskelen, sier Roe om skaden.

Fornøyd

Relativt ukjente Roe fra Trengereid utenfor Bergen har i dette mesterskapet til tider gjort det svært godt.

– Jeg gjør det solid i alle øvelsene og har ingen kjempemiss, bortsett fra i spyd. Jeg hadde også en fin start på dagen med pers i hekk, og jeg er veldig fornøyd med diskosen.

Roe endte opp med 8040 poeng. Det er andre gang 25-åringen får en poengsum over 8000 i tikamp.

Martin Roe perset med pene 8144 poeng, bare 16 poeng bak norgesrekorden til Benjamin Jensen, da han klarte VM-kravet i spanske Monzon i begynnelsen av juni.

Det var dermed knyttet stor spenning til om Roe ville klare å sette ny norsk rekord under VM i London.

ENGASJERT: Mor og trener Ingunn Jacobsen har vært engasjert på tribunen under hele mesterskapet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det har gått veldig bra, til og med den åttende øvelsen har det gått veldig bra. Så ble det en liten skade på oppvarmingen på spyd, som gjorde at det nok ble litt kortere enn vi hadde tenkt, sier tikjemperens mor og trener Ingunn Jacobsen til NRK.

8000 poeng

Før 1500-meteren håpet trener og mor Jacobsen håpet på at sønnen skulle løpe så fort at han ville ende opp med over 8000 poeng i tikampen. Det har han bare hatt én gang tidligere, da han kvalifiserte seg til VM i Spania i juni.

Det klarte Roe, som totalt tikk 8040 poeng.

– Hvordan er det både å være mor og å være trener for Martin?

– Det er ikke så enkelt, kanskje. Jeg prøver å gjøre litt av begge deler, men det går greit, sier Jacobsen.

Franske Kevin Mayer vant til slutt tikampen med 8768 poeng, foran tyskerne Rico Freimuth og Kai Kazmirek