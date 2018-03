L'Abée-Lund sprakk i Fourcade-duell: – Han er helt vill

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

L'Abée-Lund gikk inn på siste skyting sammen med verdenscupleder Martin Fourcade, men da franskmannen skjøt fem blinker rett ned, bommet L'Abée-Lund to ganger.

Johannes Thingnes Bø ble beste norske på en tredjeplass, 32.5 sekunder bak.

– Det ble et merkelig løp, egentlig. Kroppen var litt tyngre i dag. Men alt i alt er det et ganske bra løp. Jeg er fornøyd med femteplass og gjorde et ærlig forsøk sa L'Abée-Lund til NRK etter å ha kommet i mål 45,2 sekunder bak franskmannen.

– Hvordan var presset på siste skyting?

– Det var en ny erfaring å ta med seg. Jeg fikk med meg at han (Fourcade) traff fem ganger. Det er ganske enkelt helt vilt det han gjør. Han og Johannes er i en klasse for seg, fortsetter han.

Historisk

Det ble Fourcades tiende seier i Holmenkollen, bedre enn noen andre utøvere i skiskytterhistorien.

– Trolig den seieren jeg er mest stolt av. Jeg er sliten etter en lang sesong og kjemper hardt med Thingnes Bø om seieren i verdenscupen totalt. Jeg er heldig som fortsatt er i god form, sa Fourcade.

– Utrolig dårlig skyting. Jeg hadde både helt «ville» ski og kropp. Tredjeplassen var heldig, egentlig, oppsummerte Thingnes Bø etter tredjeplassen.

– Ikke over

Og med den tredjeplassen tapte han også til Fourcade i sammendraget i verdenscupen. Franskmannen tok 15 nye poeng på Bø, som ligger 49 poeng bak.

– Jeg tror ikke det er over, det er fortsatt mulig. Han var nok litt letta, de poengene i dag var livsviktige. Hvert poeng teller. Neste uke går begge «all in», sier Thingnes Bø.

– Jeg tror ikke det over, svarer Fourcade og småler når han får spørsmål om han i dag avgjorde verdenscupen.

Landslagssjef Egil Kristiansen bekrefter overfor NRK at Henrik L'Abée-Lund, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Lars Helge Birkeland går morgendagens stafett for Norge i Holmenkollen.