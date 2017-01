L'Abée-Lund hadde gitt opp VM - fikk den femte plassen

– Utrolig moro. Dette har vært målet mitt hele sesongen, sier L'Abée-Lund til NRK.

Han er for tiden i Seefeld på samling med landslaget for å lade opp til neste ukes VM. Det hadde ikke 30-åringen trodd for to uker siden da han endte på 53. plass på sprinten i Ruhpolding.

Etter rennet sa L'Abée-Lund til NRK at han hadde gitt opp hele verdensmesterskapet. Nå har han fått bekreftelsen på at han blir med til Hochfilzen - i utgangspunktet som reserve.

– Som skiskytter tenker man litt svart-hvitt. Man er veldig fornøyd når det går bra, og veldig misfornøyd når det går dårlig. Jeg hadde ikke troen i hele tatt, sier L'Abée-Lund.

Bjøntegaard ute

Etter rennene i Ruhpolding trodde 30-åringen at Erlend Bjøntegaard ville ligge best an til å sikre seg en VM-plass. Slik blir det nå ikke.

– Han gikk en bra sprint og en veldig god jaktstart der nede. Da så det veldig mørkt ut for min del. Men helgen før hadde jeg de samme resultatene som ham. Jeg har jo gått noen gode skirenn i år, så da har vel sett på totalen, sier Oslo-gutten.

HÅPET LEVER: Tarjei Bø får den siste plassen i VM-troppen dersom han leverer i IBU-cupen denne helgen. Foto: NRK

– Hva blir målet i VM?

– Nå er jeg jo først og fremst med som reserve, men jeg skal gjøre en god jobb, bidra og være klar hvis jeg får sjansen. Jeg føler jeg har gått gode skirenn tidligere denne sesongen, men ofte på feil tid. Likevel føler jeg at jeg har vist potensialet mitt, sier L'Abée-Lund på utøverhotellet i Seefeld.

Venter på Bø

Landslagstrener Egil Kristiansen bekrefter at den eventuelt siste plassen i VM-troppen går til Tarjei Bø. Dersom han overbeviser i IBU-cupen førstkommende helg, slutter han seg til Ole Einar Bjørndalen, Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen, Lars Helge Birkeland og L'Abée-Lund.

– Vi har fem løpere i troppen nå. Det kan bli supplert med en sistemann, som da vil være Tarjei, bekrefter Kristiansen til NRK.

– Hva må han prestere i Slovakia for å komme med til VM?

– Nå fungerer ting greit, og han er i bra trening. Han har også gjennomført en del hardøkter. Hva han må prestere tør ikke jeg si her og nå. Det får vi ta når det løpet er ferdig.