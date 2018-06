Kysset gresset av ren glede – fikk ikke med seg at scoringen ble annullert

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

På stillingen 1-0 til Spania sendte Irans Ezzatollahi ballen forbi Spania-keeper David De Gea. Spilleren feiret i mer enn 30 sekunder, blant annet ved å kysse gresset, før han innså skuffelsen som sannsynligvis vil plage ham i lang tid.

Linjedommeren var oppe med flagget og hoveddommeren måtte bruke VAR-teknologi for å forsikre seg om at Ezzatollahi var i offside. Reprisene viste at han var nettopp det, og drømmen om poeng mot meritterte Spania falt i grus.

– Det er slik VAR skal fungere. Det er strålende gjort av dommerne, mente TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

– Flaks

Spania slapp med skrekken mot et jagende Iran som hadde flere kjempesjanser i løpet av kampen. Første omgang var riktignok sjansefattig og kjedelig, og særlig skuffende spilte forhåndsfavoritt Spania. Andre omgang ble derimot et fyrverkeri, der Spania kunne juble for kampens eneste mål.

Diego Costa markerte seg nok en gang dette mesterskapet, både positivt og negativt. Forrige kamp scoret han to mål da Spania spilte uavgjort mot Portugal. Mot Iran skrev Costa seg på scoringslista igjen, men scoringen var nok ikke den vakreste han har å vise til.

– Han har selvfølgelig flaks, men han gjør en god vending i forkant, kommenterte Mathisen.

Se kampens høydepunkter:

Kaos i boksen til Iran 0:23 Kaos i boksen til Iran

0:07 Silva med skudd for Spania

0:11 Sergio Busquets med skudd for Spania

0:07 Iran med sjanse

0:55 Spania i ledelsen

0:44 Iran med annulert scoring

0:20 Dommeren bruker VAR for å annulere målet til Iran

Costa-stempling

Tidligere i kampen gjorde Costa seg upopulær da han stemplet Irans målvakt, Alireza Beiranvand. TV 2s ekspertkommentator mente Costa stemplet ham bevisst, og at det var ufint av spanjolene å beholde ballen etter at keeperen hadde sparket den ut over sidelinja.

– Det er ikke tilfeldig at Costa treffer skoen til Beiranvand. Han har store sko, og Costa er ganske treffsikker i de situasjonene. At Spania fortsetter å angripe, det er ikke sportslig, sa han.

Stempling eller filming? Vurder selv:

Stempling eller filming?

