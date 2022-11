Det vart ropt varsku om norsk kvinneidrett i ein rapport denne hausten. Det blir no etterlyst grep for å snu situasjonen.

Men NRKs gjennomgang av landslaga i norsk idrett og pengestraumen gir også eit anna tydeleg bilete av mannsdominansen i norsk toppidrett. Tala viser tydelege forskjellar.

– Vi veit at jenter fell frå tidlegare enn gutane, færre jenter satsar som toppidrettsutøvar og vi veit at dei få som satsar gjennomgåande, har dårlegare vilkår enn dei mannlege kollegaene sine, seier kulturminister Anette Trettebergstuen og legg til.

– Sånn kan det ikkje vere.

Det er rundt 50 prosent fleire menn enn kvinner på elitelaga i dei idrettane der Noreg hadde utøvarar under sommarleikane i Tokyo og vinterleikane i Beijing.

På rekruttlaga er kjønnsforskjellane små. Forskjellen aukar til elitelaga.

Nesten to av tre utøvarar var menn i OL-troppane i Tokyo og Beijing.

– Forskjellane mellom mannlege og kvinnelege toppidrettsutøvarar synleggjer at kvinner må få meir plass i heile idrettsrørsla; som utøvarar, som leiarar som trenarar og ikkje minst på mediesida, seier Trettebergstuen, som sit på den offentlege pengestøtta til idretten.

Skiskyting har likestilt talet på kvinner og menn på landslaget: Elles er biletet av desse skiskyttarane talande for norsk idrett. Nokre få kvinner tek mange medaljar. Men det er langt fleire herrar enn kvinner både med medaljar, i OL-troppen og på landslag i norsk idrett. Foto: Heiko Junge / NTB

Tidlegare landslagssjef i langrenn Vidar Løfshus trur at skeivskapen mellom kvinner og menn i norsk idrett blir sjølvforsterkande, når det norske systemet har lagt opp til resultatkrav uavhengig av kjønn.

Løfshus leidde sjølv eit gyllent tiår i norsk langrenn for både kvinner og menn, før Johaug blei einsam stjerne på kvinnesida. Men no slit den gamle idretten hans der..

– Potensialet for å hente ut fleire medaljar på kvinnesida er enormt, seier Løfshus.

Kvinner og menn på landslag Ekspandér faktaboks Norge deltok i 27 idretter i vinter-OL i Beijing og sommer-OL i Tokyo.

For de OL-idrettene som har faste landslagsutøvere er forskjellen nesten 52 prosent mellom menn (165) og kvinner (109) på elitelagene.

Håndball har ikke landslag med faste utøvere eller størrelse. OL-troppen til kvinnene og herrene 15 spillere hver

Andre tar for eksempel ut utøvere fra profesjonelle lag, som landeveissykling. OL-troppen var på to kvinner og fire menn.

Legger man til disse OL-troppene til disse to variable lagene, blir forskjellen på menn og kvinner på landslagene i OL-idrettene 46 prosent.

Noen få idretter som curling, turn, seiling, stup og banesykling har flere kvinner enn menn på elitelaget.

Noen idretter har like mange utøvrere av hvert kjønn.

Resten har flest menn på landslag.

For de olympiske vinteridrettene er forskjellen på elitelagene 49 prosent flere menn. Kilde: Særforbundenes hjemmesider og informasjon fra forbund.

Etterlyser felles landslag

Toppidrettssjef Tore Øvrebø meiner det er særforbunda som bør svare på om forskjellen mellom kvinner og menn er for stor på landslagsnivå i norsk idrett. Han trur sentrale faktorar er økonomi og talet på aktuelle utøvarar.

– Kor mange kvinner som kan takast ut på landslag handlar meir om ei økonomisk grense enn ei sportsleg grense, meiner roaren Birgit Skarstein.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skarstein er sjølv del av eit landslag med fire kvinner og 13 menn. Dette er likevel eit felles landslag på tvers av kjønn. Og det inkluderer utøvarar som både satsar mot OL og Paralympics.

Skarstein etterlyser fleire slike samla landslag i norsk idrett. Ho meiner reine herre- og kvinnelag utgjer ein risiko for at lag blir ulikt behandla.

– Eg har høyrt kollegaer i toppidretten vere frustrerte over at herrelag har hatt mykje betre premissar for laga sine enn damene. Då er laga skilde på kjønn. Det har vore ei kjensle av at satsinga på kvinnelag har hatt meir b-preg, sjølv om det ikkje er bastant overalt, seier Skarstein.

Ho trur det er fleire grunnar til at færre kvinner satsar på toppidrett, mellom anna vilje til å ta risiko utan økonomisk tryggleik. Ho ser også at nokre idrettar blir sårbare med få kvinnelege utøvarar. Men ho meiner kvinner burde få same satsing som herrane.

– Noreg som nasjon må ikkje ha lågare ambisjonar basert på kjønn, seier Skarstein.

Krevjande val

Løfshus påpeikar at det er vanskeleg å velje ut utøvarar, dersom dei i utgangspunktet ikkje held landslagsnivå.

– Så kan ein seie at ein ikkje har god nok oversikt og kan vere flinkare til å gjere ein grundigare jobb med dette. Men det tek også ressursar, seier Løfshus.

Tidlegare mangeårig landslagssjef i langrenn Vidar Løfshus. Foto: Erik Johansen / NTB

Men blir det brukt mindre pengar på kvinneidretten? Olympiatoppen fortel at store ressursar er lagde ned i kvinne- og mangfaldsprosjekt.

Færre landslagsplassar er berre ei side av saka. Ein av pengestraumane til kvinnelege utøvarar er klart lågare for kvinner enn for menn.

Tidlegare VM-vinnar i skiskyting, Synnøve Solemdal, meiner denne ordninga er urettferdig overfor kvinnene.

Tydeleg forskjell

For mange norske utøvarar er stipendtildelingane frå Olympiatoppen avgjerande for satsinga. Men for å få stipend gjeld like resultatkrav for menn og kvinner.

Solemdal påpeikar at kvinner av naturlege årsaker bruker lengre tid på å oppnå resultat i senioralder enn menn, fordi dei gjerne stagnerer tidleg i tjueåra.

Ho ser ikkje at mange leiarar tek innover seg denne forskjellen.

Synnøve Solemdal var ein del av stafettlaget som tok gull under VM i skiskyting i 2020. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

– Fordelinga av stipend går no føre seg på bakgrunn av resultat, det vil seie at kvinnene ikkje vil få nytte av stipendpengar før seint i karrieren. Sånn sett blir den fordelinga diskriminerande, sjølv om kriteria er dei same, rett og slett fordi det ikkje blir teke omsyn til dei naturlege forskjellane, seier Solemdal.

Forskjellen mellom kvinner og menn er tydeleg gjennom dei ti siste åra.

Menn har vorte tildelte rundt 80 prosent meir stipendmidlar enn kvinnene.

Kvinner har fått rundt 55 millionar kroner i utøvarstipend medan herrane nesten har fått 100 millionar kroner.

Rett over 700 stipend har vorte tildelte kvinner dei siste ti åra. På herresida er talet over 1200.

Størst er forskjellen på toppen. Menn har hatt godt over dobbelt så mange a-stipend som kvinner.

– Det er jo ikkje slik at det internasjonale nivået blir lågare om vi senkar lista for å få stipend. Men når det er sagt, så ser vi på våre tildelingsordningar og stipendordningar for å vurdere om det finst andre måtar å leggje til rette desse, skriv Øvrebø i ein e-post til NRK.

Han meiner økonomisk utryggje påverkar kvinnene meir i valet om å satse på idretten. Og at kvardagen er meir utrygg i ein del idrettar med svak økonomi. Han peikar på at dei har teke initiativ til eit marknadskonsept for å styrkje økonomien til ti fattige landslag.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø under OL i Beijing. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Krav i framtida

Nettopp likestilling mellom menn og kvinner i idretten var tema i arbeidet med evalueringsrapporten om norsk langrenn, som også var kritisk til utviklinga i norsk kvinneidrett. Utvalet der mellom anna Therese Johaug sat, vart leidd av NTNU-professor Øyvind Sandbakk.

– Vi diskuterte i utvalet at det har vorte større og større krav til likestilling i heile samfunnet og i alle sektorar. Vi som utval trur det er viktig at idretten går i front når det gjeld mangfald. Fordi vi trur det vil vere ei investering i framtida og ikkje ein utgiftspost. Både det offentlege og private vil sannsynlegvis stille krav om det i framtida overfor idretten, seier Sandbakk

Synnøve Solemdal, som har fleire VM-gull i stafett, er klar på at den generelle pengebruken er mindre på kvinne- enn herresida i norsk idrett.

– Om denne utviklinga skal endrast, meiner eg at det trengst ei haldningsendring og ei større forståing av forskjellane mellom kjønna hos mange leiarar, seier Solemdal, som no er NRKs skiskyttarekspert.

Ho opplever at det er lett å få folk til å erkjenne at det er eit kvinneproblem i norsk idrett, men at det samtidig ikkje er lett å få nokon til å ta ansvar.

– Det blir kommunisert at det skal tenkjast langsiktig, men i mange tilfelle kan alder bli brukt mot deg så tidleg som 22–23 års alder. Det er nok tilfelle av veldig lovande juniorar som har opplevd motgang og blir behandla som «avdanka» etter få år, seier Solemdal.

Føresetnad for pengestøtte

Kulturminister Trettebergstuen påpeikar at ein absolutt føresetnad for det statlege tilskotet til Noregs idrettsforbund (NIF) er at idretten skal vere, inkluderande og likestilte og at det er ein absolutt.

Kulturminister Anette Trettebergstuen reagerer på forskjellane mellom menn og kvinner. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ho håpar og trur at ein vil få sjå positive resultat i åra som kjem av prosessane NIF har på gang.

Mellom anna har NIF fått 30 millionar kroner frå spelemidlane til eit krafttak for mangfald og inkludering i idretten i perioden 2022 til 2024. Kjønnsbalanse og likestilling er eit av temaa som skal prioriterast, påpeikar Trettebergstuen.