– Det er morosamt at du tar det opp. For av og til kjenner vi at det blir skote betre i dameklassen enn i herreklassen, utan at nokon merke det. Så takk for det, seier ei strålande blid Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.

I løypa kan kvinnene vanskeleg hamle opp med tempoet til mennene, men skiskyttarsporten er så mykje meir. Mange renn blir avgjorde på standplass, og der har det vore stor forskjell på kjønna denne sesongen.

På ståande skyting er dei ti beste kvinnene i verdscupen nesten seks prosentpoeng meir treffsikre enn dei ti beste mennene. På liggande skyting skil det vel to prosentpoeng i favør av kvinnene i individuelle renn.

Det er store forskjellar, der éin bom kan vere forskjellen på siger og fiasko.

– Kanskje er vi jentene litt smartare? seier Karoline Knotten med eit lurt smil.

– For store ego hos gutane

– Eg trur det handlar om testosteron. Heilt sikkert, ler Émilien Jacquelin overfor NRK.

Den franske stjerna la for første gong merke til den store forskjellen under verdscuphelga i Ruhpolding. Først gjekk kvinnene og skaut stødig og kontrollert. Så kom mennene.

– Gutane ville skyte fort og ein kunne sjå at ein konkurrerte om kven som har størst ballar. Eg trur det er problem. Det er for store ego hos gutane, meiner Jacquelin.

– Eg veit ikkje om det handlar om testosteron, men kanskje. Kanskje! seier lagvenninna hans Julia Simon og smiler breitt.

– Som nokre villhundar

Fleire NRK har snakka med er innom det same, kanskje er det fysiologiske årsaker til at kvinnene gjer det betre på standplass?

For der mennene bommar uvanleg mykje, beheld kvinnene roa gong etter gong.

– Du ser det på auraen når dei skyt, og eg synest det er mange damer nå som har han. Du ser det på blikket når dei skyt, det ser bra ut, seier Tarjei Bø.

NORSK STJERNE: Tarjei Bø.

Han er glad for å kunne kalle seg herrelandslagets mest treffsikre denne sesongen, men må erkjenne at det er nokre prosent opp til kvinnene.

– Vi gutane flakkar litt meir med blikket, og er som nokre villhundar som kjem inn for å få mat. Vi må nok roe oss litt ned, gliser han.



– Det er galskap

Den høge skytekvaliteten har ført til tøff konkurranse om dei øvste plassane i kvinneklassen. Fleire damer melder seg på i kampen om ein plass på pallen.

– Eg synest det har vore utruleg høgt nivå på skytinga under konkurransar i år. Ein kjenner på at skal ein vere med, må ein fylle, seier Tandrevold, som leier verdscupen samanlagt.

FRANSK ESS: Julia Simon.

Ein av hennar største konkurrentar i VM blir Julia Simon. Det franske esset er nummer fire i verdscupen, og var på laget som tok gull på blanda stafett under VMs opningsdag.

– Nivået på kvinnesida har vore heilt uverkeleg. Du må alltid skyte utan å bomme for å vinne løpet. Vi veit at vi alltid må treffe. Det er galskap. Det er morosamt at det er så mange sterke kvinner. Ein vil alltid vere ein del av det, seier Simon.

Dommen til trenarane

Skytetrenarane Siegfried Mazet og Patrick Oberegger følger, studerer og analyserer kvart einaste skot dei norske skiskyttarane tar gjennom ein sesong.

– Eg trur jentene er litt rolegare enn gutar. Gutar er alltid veldig ivrige og veldig offensive, seier herrelandslagets Mazet.

Han meiner at konkurransane av og til tvingar mennene til å vere meir offensive og ta meir risiko. Men franskmannen meiner at elevane hans nokre gongar kan bli flinkare til å halde hovudet kaldt.

– Eg seier til dei at det går bra å skyte veldig raskt og vere offensive, men at vi også må lære oss å skyte saktare og ha god kontroll.

– Vi får sjå her i Nove Mesto. Eg håpar jentene fortset, for det viser at det er veldig høgt nivå på jentesida, seier Oberegger, som har ansvaret for skytinga til kvinnelaget.