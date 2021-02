Kvinnene ofres i «umulig» VM-kabal: – Det kan være positivt

Omjusteringene på programmet fører nemlig til at damene kun får én treningsomgang før helgens VM-utfor. Herrene beholder til gjengjeld begge sine.

– Jeg vil helt klart tro at hun tenker på dette, sier NRKs analyseekspert Lars Elton Myhre.

Han snakker om Ragnhild Mowinckel som nettopp er tilbake etter to korsbåndsskader og 18 måneder på sidelinjen. Det gjør at hun fortsatt søker tryggheten hun trenger for å ofre alt ned fjellsidene på jakt etter grønne tider og edelt metall.

– Det er klart at Ragnhild ville hatt godt av å få flere omganger på å føle seg frem. Hun har jo mistet hele forsesongen, og rennene til nå har hatt såpass røffe forhold at det har vært umulig å finne godfølelsen, forklarer Myhre, og fortsetter:

– Med det litt myke og forhåpentligvis enkle underlaget som vil møte henne i Cortina, var endelig muligheten der til å få noen gode treningsomganger med mestring.

– Hun trenger all den treningen hun kan få

FARTSLAGET: Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie etter sistnevntes første pallplass i verdenscupen. Foto: Bjørnar Haaland / Privat

Norges fartslag på kvinnesiden består av stjerneskuddet Kajsa Vickhoff Lie og rutinerte Ragnhild Mowinckel. Førstnevnte er i superform og har selvtilliten i orden, men Mowinckel er stadig på leting etter trygghet på både seg selv og kneet.

Derfor er halveringen av antall utfortreninger kanskje særlig ugunstig for nettopp 28-åringen fra Molde.

– Riktig. Hun trenger all den treningen hun kan få, mener NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

Ekspertkommentator Marius Arnesen deler ikke den oppfatningen:

– Det gjør ingenting med Ragnhilds rutine i en løype hun kjenner godt, er hans reaksjon på den avlyste treningen.

Både Aamodt og Myhre poengterer at kvinnenes verdenscupsirkus er innom VM-arrangørstedet Cortina årlig, og at de dermed kjenner bakken bedre enn sine mannlige alpinkolleger. Det er muligens noe av grunnen til at det er kvinnene som er blitt fratatt treningstid.

– Ganske rettferdig og naturlig, konkluderer Myhre, som håper og tror at Mowinckel nå prøver å bruke minst mulig energi på noe hun uansett ikke får gjort noe med.

VM-program, alpint Ekspandér faktaboks Torsdag 11. februar: 10.45: Super-G, kvinner 13.00: Super-G, menn Fredag 12. februar: 10.30: Utfortrening 1, kvinner 13.00: Utfortrening 1, menn Lørdag 13. februar: 11.00: Utfor, kvinner 13.00: Utfortrening 2, menn Søndag 14. februar: 11.00: Utfor, menn Mandag 15. februar: Uvisst klokkeslett: Kombinasjonen, kvinner Uvisst klokkeslett: Kombinasjonen, herrer Tirsdag 16. februar: 09.00 og 14.00: Parallellstorslalåm, kvinner og menn Onsdag 17. februar: 12.15: Blandet lagkonkurranse, parallell Torsdag 18. februar: 10.00 og 13.30: Storslalåm, kvinner Fredag 19. februar: 10.00 og 13.30: Storslalåm, menn Lørdag 20. februar: 10.00 og 13.30: Slalåm, kvinner Søndag 21. februar: 10.00 og 13.30: Slalåm, menn Kilde: https://www.cortina2021.com/en/calendar/

Uenig med ekspertene

Landslagsalpinistenes lagvenninne Maria Tviberg, som må stå over VM på grunn av skade, tror det kan være kommersielle krefter som gjør at herrenes treningstider blir prioritert foran kvinnenes. Bergenseren mener likevel at Mowinckel faktisk kan dra nytte av at kvinnene blir fratatt en utfortrening.

LANDSLAGSVENNINNE: Maria Tviberg. Foto: Alessandro della Valle / AP

– Jeg tror nesten det kan være positivt, da flere andre kanskje trenger mer tid på å bli trygge i Cortina. Ragnhild derimot, kjenner Cortina, så det er ikke der hennes «problem» ligger. Hun har erfaringen som trengs og vet nøyaktig hva hun skal gjøre, påpeker Tviberg.

26-åringen mener også at snøfallet i starten av uka er en fordel for det norske VM-laget, da konkurranseunderlaget trolig ikke vil være fullt så isete. Nå håper hun bare at løypa skal bli så lite «slagete» som mulig.

– Slag er etter min mening noe som jeg tror vil gjøre en løper mer usikker enn å miste en trening, når man er på vei tilbake fra skade, avslutter hun.