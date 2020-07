Kvinnelige superstjerner blir eiere av historisk fotballklubb

– I dag tar vi et spennende steg ved å annonsere den første fotballklubben der majoriteten av eierne og lederne er kvinner, sier Natalie Portman i en pressemelding.

Den amerikanske, Oscar-vinnende skuespillerinnen er en av lederne og medeierne av den nyoppstartede fotballklubben i Los Angeles, som enn så lenge går under navnet «Angel City».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Portmans «gale idé»

Sammen med 14 tidligere amerikanske landslagsspillere, deriblant VM- og OL-vinner Abby Wambach, har en rekke andre kjendiser involvert seg i det historiske prosjektet.

Filmstjerner som Eva Longoria, Jennifer Garner og Jessica Chastain er med. Det er også den kanadiske youtuberen og TV-personligheten Lilly Singh og visepresident i Netflix, Cindy Holland.

Wambach skriver på Instagram at det er som «en drøm som blir virkelig». Den pensjonerte spilleren forklarer at hun holdt et foredrag for to år siden, om de økonomiske ulikhetene mellom kvinnelige og mannlige fotballspillere, som fikk Natalie Portman til å engasjere seg.

«Hun hadde en gal ide: Hvorfor starter vi ikke vårt eget lag og gjør det annerledes – med den respekten, likheten og feiring disse kvinnene fortjener?», forteller Wambach.

Kort tid senere presenterte Portman Angel City, Los Angeles' første profesjonelle fotballklubb for kvinner på tolv år.

I EKSTASE: OL-vinner Abby Wambach forteller at Angel City er en drøm som går i oppfyllelse. Foto: Mike Blake / Reuters

– Ønsker å bedre fremtiden for vår datter

Også tennisstjernen Serena Williams er blant medeierne sammen med sin ektemann, og stifter av Reddit, Alexis Oheanian.

Han mener kvinnefotball har blitt undervurdert av for mange mennesker for lenge.

– For meg som bruker timevis på å sparke en fotball med min toårige datter, ønsker jeg at hun skal sitte på første rad under denne revolusjonen, sier han og fortsetter:

– Jeg personlig investerer på vegne av min familie fordi det er viktig for meg og min kone å skape flere muligheter innen kvinneidretten, og vi ønsker å være med å bedre fremtiden for vår datter.

ENGASJERT: Alexis Ohanian, Reddit-stifter og Serena Williams' ektemann, sier han ønsker at datteren Alexis Olympia Ohanian jr. skal få flere muligheter i idretten. Foto: Chuck Burton / Chuck Burton

Angel Citys offisielle navn og hjemmebane blir kunngjort senere i år, men det er klart at klubben blir en del av USAs øverste fotballiga, NWSL, i 2022.

Vil skape endring

I tillegg til det unike elementet ved at det nå etableres en profesjonell klubb hovedsakelig av kvinner, for kvinner, mener pågangsdriverne de også revolusjonerer måten man starter en klubb på.

– Vi tok denne muligheten til å lytte og snakke med spillere, presidenter og eiere for å utvikle en helt ny måte å bygge en profesjonell sportsklubb på, der mål og kapital, underholdning og sport er like viktige, sier Kara Nortman, en av grunnleggerne.

Grunnleggerne sier også at det er viktig for dem å skape endring, og at de vil fokusere på samfunnsproblemer i Los Angeles så vel som utfordringer innen kvinneidretten.

Klubbens promovideo på Twitter har allerede fått mer enn én million visninger, og Angel Citys instagramkonto har nesten 50 000 følgere ett døgn etter at den ble opprettet. Blant følgerne er USA største fotballstjerner, Alex Morgan og Megan Rapinoe, som begge har blitt kåret til verdens beste spillere.

– Føles litt «hypet opp»

SPENT: Tidligere landslagsprofil Ingvild Isaksen er spent på det amerikanske fotballprosjektet, men føler det er litt «hypet opp». Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ingvild Isaksen, tidligere landslagsspiller for Norge, har også fått øynene opp for Angel City, og synes det er et spennende prosjekt.

– Det har vært et problem i fotballen at få kvinner sitter i ledelsen i klubbene, så at de nå går inn og blir en motstemme til hvordan fotballen er i dag synes jeg er veldig kult, sier Isaksen.

– Det føles litt «amerikansk og hypet opp» kanskje, så det gjenstår å se hva det blir ut av det. Men de har jo med store profiler og samarbeidspartnere som gjør at dette blir en stor greie, så jeg er sikker på at det vil bli en suksess i USA, legger hun til.