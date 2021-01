Kvinnelige profiler skuffet over idrettspresidenten: – Trist og frustrerende

– Nei, vet du hva. Dette tenker jeg at er helt uakseptabelt.

Slik reagerte idrettspresident Berit Kjøll i et NRK-intervju 25. november i fjor, da hun fikk presentert tall som dokumenterer kjønnsforskjeller i barneidretten.

Kjøll påpekte samtidig at hun var glad for at Norges idrettsforbund ble gjort oppmerksomme på problemet, og sa at hun skulle involvere både klubber og lag for å få utjevnet disse så raskt som mulig.

Halvannen måned senere opplyser idrettsforbundet at de har tatt noen telefoner til særforbundene og til en forsker for å forhøre seg om hvordan problematikken kan jobbes videre med, men at ingenting er iverksatt for å utjevne de dokumenterte forskjellene.

Det får kvinnelige idrettsprofiler til å reagere.

– På øverste ledernivå er det sikker mange saker å ta tak i. Viljen er kanskje ikke like stor før de virkelig ser at noe må gjøres. Jeg tror nok ting kan bli bedre på det området, sier Maren Lundby til NRK.

– Vi er desperate etter å få til en endring, legger hun til, og får støtte av Grace Bullen.

– Det er trist og frustrerende. Jeg blir sur for at det ikke skjer noe, for det går utover så mange. Det blir vanskelig for dem som kommer etter oss, for de ser hvor tøft det er, sier bryteren engasjert.

Også Amalie Iuel er skuffet.

– Er det mye tomme ord og lite handling fra toppen?

– Det kan fort bli det, og her vil vi se noen endringer, svarer hekkeløperen.

Like muligheter

Lundby, Iuel og Bullen er ambassadører for Like muligheter - et rykende ferskt verdiprosjekt som ble lansert i formiddag. Prosjektet skal jobbe for at jenter og kvinner får like rammebetingelser som gutter og menn innenfor idrett, og aktører fra næringslivet spytter inn penger til de tre utøvernes respektive forbund og klubber.

Midlene er øremerket tiltak som utjevner kjønnsforskjellene i idretten, som for eksempel like treningsfasiliteter, støtteapparat og konkurransemuligheter.

Bryteforbundet bruker prosjektpengene på å spisse satsingen for kvinnene, og oppretter nå et sentralisert landslagstilbud i Oslo, tilsvarene det herrene har hatt i årevis. Skiforbundet skal satse på å rekruttere flere jenter til hoppsporten, jobbe for at hoppkvinnene skal få hoppe i de samme bakkene som sine mannlige kolleger, og at de skal få like bra konkurransetilbud.

Friidrettsforbundet skal bruke de øremerkede midlene på konkrete tiltak for å få frem flere kvinnelige utøvere i de fremtidige elitetroppene, i tillegg til å jobbe for å få flere kvinnelige trenere.

Lei av å rope og skrike

Lundby er glad for å være ambassadør for et prosjekt som jobber for det samme som hun selv har brukt mye av karrieren på å belyse.

– Nå er jeg litt lei av å bruke tid på det, hele tida å rope, skrike og lage ståhei for at ting skal skje. Jeg skulle ønske det ikke var sånn, forklarer skihopperen.

Hun mener det burde være en selvfølge at kvinner og menn har like vilkår både i samfunnet som helhet, og i idretten, og 26-åringen oppfordrer nå både Norges idrettsforbund og særforbundene til å jobbe aktivt for å jevne ut kjønnsforskjellene i idretten.

– Akkurat nå er det ingen grunn til at det skal være forskjeller mellom kvinner og menn, derfor må de sørge for at det ikke skal være sånn, og ikke komme med alle slags dumme unnskyldninger på hvorfor det ikke skal være sånn.

Også hekkeløper Iuel ser behovet for å få likestilling på dagsorden:

– Jeg ser det er færre damer i toppidretten og veldig skjevfordelt. Jeg lurer på hvorfor det er sånn og hva som er problemet. Det handler generelt i idretten, at menn hevder seg internasjonalt. Jeg lurer på hvorfor det er sånn.

Idrettsforbundet: – Vi er obs på problemstillingen

Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund, svarer slik på kritikken fra utøverne.

– Det blir gjort en rekke tiltak i forbundet. Først og fremst er dette noe særforbundene jobber med ut mot sine klubber, og det arbeidet har vært kontinuerlig i mange år. Heldigvis går det stadig fremover. Vi er ikke fornøyd før alle har like muligheter, sier hun.

– Idrettspresidenten lovet at NRKs tall skulle tas tak i raskt. Hva konkret har dere gjort?

BREDDEIDRETTSSJEF: Anja Veum. Foto: Kristin Grønning / NRK

– Vi har tatt dette opp i organisasjonen, og vi er obs på problemstillingen. Og så er det relativt kort tid siden de funnene kom, så dette er et arbeid vi må ta med oss inn i 2021. Det må vi gjøre på flere områder, forklarer Veum.

– Er dere fornøyd med hva dere har fått gjort hittil?

– Det vi synes er bra, er at problemstillingen er satt på agendaen. Arbeidet starter nå, konkluderer breddeidrettssjefen.