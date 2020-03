Kvifor har ingen i Noreg slått Arne (76)?

Svahn hoppet ut vinduet for å trene

I gårsdagens «Skavlan» forteller den svenske sprintyndlingen Linn Svahn at hun var svært ivrig på å trene. I en alder av 20 år vant Svahn årets sprintcup.

I intervjuet gjengitt av Aftonbladet forteller hun at hun som ung løper på skigymnas gikk over «grensen» flere ganger og ble advart. De rundt henne ønsket at hun skulle hvile i en periode hun var overtrent.

Det hindret henne likevel ikke. På kveldstid hoppet hun bare ut gjennom vinduet for å smugtrene.

– Jeg forsøkte å fortrenge det. Tenke at det går over på en uke, at jeg behøver å ligge på sofaen og se på serier. Men jeg forstod at jeg måtte forandre tankesettet, for det handler ikke bare om å trene mest uten å trene best. Det har pushet meg til det jeg er i dag, sier Svahn.