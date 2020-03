Fra sitt hjemmekontor forteller daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, at det viktigste nå er å ivareta helse og unngå all aktivitet som utgjør en smittefare.

– Derfor har vi stoppet all foredragsvirksomhet og satt kontrollvirksomheten til et minimum, men ikke hundre prosent lagt ned, sier Solheim til NRK.

Begrenser antall tester

Alle idrettsarrangement i Norge er utsatt eller avlyst på grunn av spredningen av korona. Det gjelder hovedsakelig også internasjonale idrettsarrangement. I går kom nyheten om at fotball-EM 2021 flyttes til 2022, mens IOC skriver at de foreløpig planlegger å avvikle sommer-OL i Tokyo som planlagt, selv om omstendighetene på ingen måte er optimale.

– Uten idrettskonkurranser faller all testvirksomhet i forbindelse med konkurranser bort. Vi har i tillegg besluttet at dopingtesting utenfor konkurranse kun foretas i begrenset grad, sier Solheim.

TILTAK: Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, forklarer at dopingtestingen i Norge vil begrenses.



Han påpeker at det fremdeles vil kunne gjennomføres dopingtesting av norske utøvere og at Antidoping Norge vil ta forholdsregler og bruke beskyttelsesutstyr ved kontroller.

Tror noen vil utnytte smutthull

Begrenset antidopingarbeid er ikke unikt for Norge.

Både i USA, Storbritannia og Kenya har antidopingorganisasjonene annonsert at de vil utføre dopingtester i svært liten grad i en periode.

Alle utøvere bes fortsatt om å føre inn hvor de befinner seg til enhver tid via ADAMS, registreringsportalen for antidopingarbeidet.

At det kan avvikles et OL kort tid etter en periode med minimal dopingtesting skaper reaksjoner. Skribent for nettstedet Women's Running, Erin Strout, stiller spørsmål ved dette og påpeker at hun selv er ukomfortabel med et slikt scenario.

At antidopingarbeidet i verden nå settes på vent, mener NRKs friidrettskommentator Jann Post er svært kritisk.

– Det finnes nok utøvere rundt i verden som vil utnytte dette. Det er ikke bra om noen vil jukse i denne situasjonen. Det er mye juks i idrettsverden, og det er bare trist om noen utnytter dette.

KRITISK: NRKs friidrettskommentator Jann Post.

– Er det rett å avholde store mesterskap etter en periode det har vært gjennomført minimalt med dopingtester?

– Hvis det kommer i gang etter påske så er det ikke et problem for OL, men tungtveiende grunn i diskusjonen rundt OL hvis det holdes frem mot sommeren. All historie viser at enkelte utøvere vil utnytte smutthull til å jukse, sier Post.

– Tragisk om folk utnytter dette

Kappgjenger Håvard Haukenes er OL-klar og håper alle utøvere tar situasjonen alvorlig og fortsetter å trene på ærlig og redelig vis.

– Hvis folk utnytter dette på grunn av doping er det bare tragisk, sier han til NRK.

OL-KLAR: Håvard Haukenes håper ikke konkurrentene utnytter at antidopingarbeidet svekkes som følge av koronakrisen.

Han er riktignok ikke like kritisk som Post, og tror ikke utøvere er så kyniske at de vil utnytte koronasituasjonen idretten nå befinner seg i.

– Hvis man tror at noen har dopet seg så har man allerede tapt på startstreken. Det viktigste er å være sterk mentalt og tenke at jeg må være sterkest mulig ut ifra min form og stole på at konkurrentene ikke utnytter en sånn situasjon.