Kurtovic: – Har ikke fått tre månedslønninger

Det har vært en sesong under pari for den rumenske storklubben som blant annet fikk langvarige skader på to av sine stjernespillere, Cristina Neagu og nettopp Amanda Kurtovic.

Med duoen ute klarte ikke Bucuresti å ta seg til sesongens store mål, Final Four. Parallelt har klubben tilsynelatende fått problemer med økonomien.

– Det er jo en spesiell situasjon i og med at klubben er eid av staten. Og når resultatene uteblir så blir det jo straff, da, sier hun og smiler.

– Sist jeg sjekket kontoen har jeg fortsatt ikke fått inn noe lønn.

NRK kjenner til at det skal dreie seg om nesten tre måneders lønn som angivelig mangler.

– Det er jo uprofesjonelt. Absolutt. Jeg håper at vi får det innen snar framtid. Innen kontrakten går ut nå 1. juli. Jeg håper de får orden på ting sånn at det ikke går utover neste sesong. Det hadde vært veldig synd. Vi får bare håpe at vi som har vært her nå får det vi skal ha, sier Kurtovic.

Bytter klubb

Amanda Kurtovic har allerede skrevet under for ungarske Györ. Nora Mørk går motsatt vei. Kurtovic har ikke snakket med landslagsvenninnen om utfordringene.

BYTTER KLUBB: Nora Mørk skal spille for CSM Bucuresti. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Nei, men jeg vet at hun er klar over situasjonen. Jeg tipper klubben har forklart litt situasjonen.

Far og manager til Nora Mørk, Morten Mørk, virker ikke stresset og skriver i en sms til NRK:

– Noras kontrakt med CSM har på nåværende tidspunkt ikke startet. Dette kommer ikke til å være en utfordring for Nora, skriver Morten Mørk.

– Et vedvarende problem

Kurtovic, på sin side, har koblet inn spillerorganisasjonen NISO for å få hjelp i saken.

– Hun har en god sak, det er ikke noe tvil om at de skylder lønn. Vi vil følge opp dette, og så håper vi at det er løst innen ganske kort tid. Hvis ikke får vi sammen med våre kolleger i Romania finne ut hva vi gjør, sier NISO-leder Joachim Walltin til NRK.

NISO-LEDER: Joachim Walltin. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Hvor vanlig er det at man ikke mottar lønn i rumenske klubber?

– Det er nok dessverre altfor vanlig. Det er et vedvarende problem i rumenske og østeuropeiske håndball- og fotballklubber med forsinket lønnsutbetaling. Spillere som går til sånne land må nesten regne med det, men det er selvsagt ikke greit likevel, sier Walltin.

Han understreker at lønnen bør være utbetalt i løpet av sommeren.