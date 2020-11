Kurtovic bryter med verdens beste klubb: – Må starte litt på nytt

– Jeg kan bekrefte at jeg skal bort. Det var den beste kortidsløsningen vi kunne komme frem til, sier Kurtovic.

Hun har nettopp kommet hjem til Norge etter det som ble en uventet tøff høst.

Kurtovic ble hentet til stjernelaget Györ i fjor, mens hun fortsatt var under opptrening etter en alvorlig kneskade. Men etter combacket har hun fått lite spilletid, og særlig denne høsten har hun måttet sitte mye på benken.

Har ikke ny klubb

Det førte også til at Thorir Hergeirsson, som har pleid å ha Kurtovic som fast inventar når han tar ut landslagstropper, ikke fikk plass til henne i årets EM. I stedet er hun hjemmeværende reserve når mesterskapet starter i neste uke.

Amanda Kurtovic har fire gull med Norge, men ble ikke tatt med til EM i desember. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Når man drar til en klubb for å spille håndball, så er det jo tungt at det blir som det blir. Men jeg er veldig glad for at vi nå greide å finne en løsning, som er den beste for alle parter, sier hun.

Nå er det altså klart at Kurtovic ikke returnerer til Ungarn etter juleferien, og hun vet ennå ikke hvor hun kommer til å spille fremover. Noen ny klubb er nemlig ikke landet.

– Jeg har virkelig ingen anelse. Jeg har akkurat kommet hjem og vil bare nyte tid med familie og venner. Jeg har ikke sett dem på seks måneder, og så må jeg bare ta ting som det kommer, sier hun.

Kurtovic understreker at hun har planer om å fortsette karrieren.

– Jeg har samme ambisjoner som før, så det har ikke forandret seg. Motivasjonen er den samme. Men jeg må bare få lov til å lande litt hjemme. Starte litt på nytt. Om det blir fra neste uke eller fra februar, det har jeg ikke svar på, sier hun.

Må kanskje reise tilbake

Kurtovic forteller at hun ikke får lov til å gå særlig inn på prosessen som har ført frem til løsningen med klubben, men det er relativt uvanlig at spillere på toppnivå får reise midt i en sesong.

Hun har fortsatt kontrakt med Györ til 2022, og den nye avtalen nå er at hun skal få gå på et utlån frem til neste sesong. Etter det må hun kanskje returnere til mesterligavinnerne i Ungarn. Avtalen sier også at hun ikke får lov til å spille mesterliga-håndball for den nye klubben.

– Jeg er åpen for alle muligheter fremover, men nå vil jeg ha et par uker hvor jeg ikke tenker på håndball, sier hun.

I Norge er det Vipers og Storhamar som er de mest naturlige lagene å koble til Kurtovic. NRK har vært i kontakt med Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad, men han vil verken bekrefte eller avkrefte at de har vært i kontakt med 29-åringen.

– Vi får se hva som skjer, sier Gjekstad.

Kurtovic spilte kamp for Györ senest i helgen. Da scoret hun tre mål i seieren over Budocnost. Györ har vunnet mesterligaen flere år på rad, og er regnet som verdens klart beste klubb på kvinnesiden.

Klubben har flere nordmenn i troppen: Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale, Silje Solberg og Veronica Kristiansen spiller også der, og er alle klare for EM i Danmark.