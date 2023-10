Kunstnerne på kantene

Det norske landslaget har fått en ny dimensjon, uten tvil.

Mot Kypros torsdag spilte Norge litt mer enn én time uten Antonio Nusa og Oscar Bobb. Det sto 1–0. Så kom de to talentene inn, og plutselig fikk angrepet fart og uforutsigbarhet. Nusa skapte noe nesten hver gang han fikk ballen. Norge vant 4–0.

Det er normalt for gode lag å ha vinger som kan gå forbi én mot én. Men for Norge er dette nytt.

For Norge kan dette endre veldig mye.

Supertalentene

Vi er i ferd med å se gjennombruddene til to spillertyper landslaget har savnet lenge. Dette var den tredje A-lagskampen til Nusa, 18-åringen fra Langhus som spiller for Club Brugge i Belgia. I september scoret han i debuten, mot Jordan, før han skapte Norges to mål i seieren hjemme mot Georgia.

I fjor ble Nusa tidenes nest yngste målscorer i Mesterligaen. I sommer prøvde Chelsea å kjøpe ham for 400 millioner kroner, ifølge TV 2.

Allerede i løpet av tre landskamper har han vist hvorfor.

NYTT STJERNESKUDD: Antonio Nusa har virkelig vist seg frem på det norske landslaget. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Og så har vi Bobb, vingen som spiller for Manchester City. Også han er rask, teknisk og kreativ, med en rå evne til å skape ting på små flater, noe han har vist i løpet av sine fem kamper for de lyseblås A-lag.

Det er nesten så vi må klype oss i armen. Utenom Haaland og Martin Ødegaard har Norge altså et talent som ønskes av en av verdens største klubber, og et annet som allerede spiller for verdens beste lag.

Og de er 18 og 20 år.

DEBUT: Oscar Bobb debuterte på landslaget borte mot Kypros. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Hva enn som skjer mot Spania på søndag, kan dette bli starten på en offensiv revolusjon. Ikke bare fordi Nusa og Bobb er gode, men på grunn av den typen kvaliteter de gir landslaget.

– Litt annerledes enn det vi har hatt, sa stopperen Stefan Strandberg om Nusa i september.

Det kan man trygt si.

Spisser på kant

Når hadde Norge sist to slike spillere?

Landslaget på 90-tallet besto i stor grad av sterke spisser og løpssterke kamphaner. Norge var farligst når ballen var i lufta eller hos motstanderen. Flo-pasningen ga mening: Om ingen driblet seg rundt på kant, så fikk backen heller bare slå ballen opp fra egen banehalvdel.

I EM i 2000 stilte Norge mot Slovenia med fire spisser i elleveren: John Carew, Ole Gunnar Solskjær, Steffen Iversen og Tore André Flo. To av dem spilte på kantene. Det ble 0–0 og Norge røk ut.

Driblesterke vinger er viktige for å skape sjanser mot etablert forsvar. Verden kjenner Norge som et lag som satser på kontringer, brudd og dødball.

Norge har hatt tekniske spillere. Ullevaal har sett pene dragninger, knallharde frispark og følsomme pasninger. Men nesten ingen har kombinert fart, teknikk og uforutsigbarhet på en måte som skaper ubalanse gang på gang. Få har fått publikum til å reise seg opp fra setene, spent på hva som kommer til å skje. Uten slike kvaliteter kan Norge plutselig slite med å slå Luxemburg og San Marino.

Selv i denne EM-kvaliken har Alexander Sørloth, som er spiss, spilt på høyre kant. Han er god i boks, men uten gode driblere må Norge stole på høyt balltempo og smarte bevegelser. Det kan gå. Men det er lettere å ha lekne artister, typer som mange storlag nærmest tar for gitt.

Og selv om en spiss som Sørloth kan skape ting langs høyre, så har Norge manglet spesialister. De har savnet en spillertype som mange storlag tar for gitt.

Selv stjernene trenger hjelp

De fleste gode klubblag i Europa har slike driblere. Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland bøtter inn mål i Premier League fordi de har lagkamerater som skaper rom for dem.

I Arsenal spiller Ødegaard mellom vingene Bukayo Saka og Gabriel Martinelli. Ofte er det de som starter angrepene, før ballen havner hos Ødegaard foran mål.

TRIVES I ARSENAL: Martin Ødegaard har sprudlet sammen med Bukayo Saka. Her fra kampen mot Bournemouth tidligere i sesongen. Foto: IAN WALTON / Reuters

Haaland er avhengig av at City kommer rundt på kant. En av Pep Guardiolas regler er at noen til enhver tid skal strekke spillet, slik at det blir større rom sentralt. Han har alltid hatt driblere i City, fra Leroy Sané til Riyad Mahrez og nå Jérémy Doku.

Ødegaard scoret 15 mål på 37 ligakamper for Arsenal forrige sesong.

Ødegaard har scoret 3 mål på 54 landskamper for Norge.

Ikke fordi han gir mindre for landslaget, men fordi strukturen rundt ham ikke er den samme.

Slik slår man Norge

For så lenge Norge sliter med å skape ting på kant, kan motstanderen bruke kreftene på å tette igjen sentralt.

Skottland og Georgia har tatt poeng fra Norge i kvaliken ved å bruke fem bak. Torsdag gikk Kypros ut i 5-3-2. Det setter tre stoppere på Haaland, og om man ligger med tre midtbanespillere i midten, kan de følge Ødegaard. De to største stjernene blir stoppet. Om konsekvensen er at Norge får mer plass på sidene, så går det fint.

Derfor betyr Nusa og Bobb så mye. Mot Georgia i september skapte Nusa begge målene bare ved å få ballen på venstre og drible. Ballen la han på sølvfat til Ødegaard og Haaland.

Mot Kypros skaffet han umiddelbart en corner som førte til Haalands første mål. Senere la han inn til Haaland som scoret igjen.

GOD STEMNING: Nusa var sentral da Haaland scoret to mot Kypros. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Haaland og Ødegaard er fortsatt lagets største stjerner, men de spiller på klubblag hvor de er deler av et maskineri. Haaland trenger stikkere og innlegg. Ødegaard trenger plass og gode løp. Nusa kan skape ting alene. Bare gi ham ballen.

Et nytt Norge

Så kan man anklage artikler som denne for å legge press på unge skuldre. Nusa er fortsatt fersk på A-laget, og torsdag minnet Ståle Solbakken om at Bobb knapt har spilt A-lagskamper hele sitt liv.

Samtidig er det sant at Nusa allerede anses i Europa som et supertalent, og spiller i Mesterligaen. Bobb har startet for City mot Newcastle foran mer enn 50.000 tilskuere på St. James’ Park. Folk utenfor Norge forventer mer av disse to enn å ta et nordisk landslag til EM i kamp mot Slovenia og Kypros.

Det er vel mye å forvente at disse to skal redde Norge allerede. Men de neste årene kan duoen forvandle angrepet. I mer enn 20 år har man diskutert hva landslaget mangler for å nå et mesterskap.

Kanskje har vi akkurat fått svaret.