Kunsten å vinne med ryggen mot veggen

Åge Hareide blir NRKs nye fotballekspert

Den tidligere Rosenborg-treneren skal primært være en profil når NRK, sammen med TV 2, skal sende fotball-VM fra Qatar i november og desember.

– Fotball-VM har alltid vært høydepunktet mitt foran TV-skjermen. Nå ser jeg frem til å jobbe for NRK med all kunnskapen om formidling av sport som finnes der. Når det er sagt så skulle VM selvsagt aldri vært arrangert i Qatar. Det er viktig for meg at NRK har vært tydelige på at vi vil fortsette å ha et kritisk blikk på VM-arrangøren, parallelt med at vi skal formidle fotballen derfra, sier han.

68-åringen skal også bidra inn på andre fotballsendinger i forkant av mesterskapet, blant annet som kommentator når radiokanalen NRK Sport følger landskampen mellom Norge og Sverige søndag 12. juni.