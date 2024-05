– Det føles som om all flyt en periode gikk til alle andre enn Hovland, oppsummerte Viaplays kommentator Joakim Mikkelsen da Viktor Hovland var ferdig med sin runde.

For etter en lang dag med fantastisk spill, ble det en svært dramatisk avslutning på PGA-mesterskapet.

– Grovt ran på høylys dag

Hovland lå på delt fjerdeplass før den siste runden i PGA-mesterskapet. Denne turneringen er en såkalt major, altså en av de fire mest prestisjetunge turneringen på PGA-touren.

Hovland har aldri tidligere vunnet en slik major, men da nordmannen var litt over halvspilt på den siste runden, lå alt til rette for både seier og en pengepremie på rundt 35 millioner kroner.

Hovland var nemlig i ledelse alene. Men på de siste hullene ble det svært dramatisk.

Først hadde spillepartneren hans, Bryson DeChambeau, en god porsjon flaks på det 16. hullet. DeChambeau slo utslaget sitt ut mot skogen, men ballen traff et tre og spratt perfekt ut i det kortklipte gresset på banen. DeChambeau slo deretter et nydelig slag og endte opp med birdie på hullet. Hovland endte med par.

FLAKS: Bryson DeChambeau traff et tre før han sikret en birdie på det 16. hullet. Foto: AFP

– Den birdien der er grovt ran på høylys dag. Også på det tidspunktet, da. Den timingen der? Rettferdighet og golf er det sjelden man bør snakke om i samme setning, kommenterte Mikkelsen på Viaplays sending.

Etter det hullet var nemlig Hovland og DeChambeau likt. Det var de også etter det 17. hullet.

Så ble det igjen drama på turneringens aller siste hull.

Hovland slo en ball som gikk litt ut mot venstre. Det så ufarlig ut, men da Hovland og caddien kom bort til ballen, så de at det var gjørme på den. Det er ikke tillatt å fjerne gjørme fra ballen, så Hovland måtte slå den som den var. Med gjørme på ballen er det langt vanskeligere å kontrollere ballbanen.

På sendingen kunne man høre Hovland spørre caddien sin:

– Hvor mye er det?

Det gikk som det måtte gå. Ballen forsvant ut til siden.

– Så grovt misser ikke Viktor Hovland med den kølla i den situasjonen. De prater om det, så får han det på det 18. hullet når det skal avgjøres. Hva gir du meg? Vi hører de snakker om det og er litt bekymret. Du hører reaksjonen til Viktor, han sier «oh boy», kommenterte Mikkelsen.

DeChambeau sikret birdie på det siste hullet. Hovland hadde også en mulighet til det, men bommet på putten. Da seieren allerede var tapt, bommet han også par-puten. Dermed endte Hovland på tredjeplass i turneringen og tar med seg rundt 13,5 millioner kroner.

Til slutt var det regjerende olympiske mester, Xander Schauffele som vant turneringen 21 slag under par.

CENTIMETER: Viktor Hovland bommet putten med få centimeter både på det 15. og 17. hullet. Hadde han satt de puttene, kunne turneringen endt helt annerledes. Foto: AP

Byttet tilbake til suksesstrener denne uka

Denne uka ble det klart at Hovland har gått tilbake til sin tidligere suksesstrener, Joe Mayo.

De to jobbet sammen i fjor, da Hovland vant hele sluttspillet på PGA-touren. Men i vinter ble det kjent at de to hadde sluttet samarbeidet. I et intervju denne uken, åpnet Mayo selv om bakgrunnen for bruddet.

– Jeg innrømmer at jeg har en sterk personlighet. Jeg er vanskelig å takle i store doser. Det er en av mine mange svakheter i livet. Jeg forstår at det å jobbe sammen med meg i et helt år, sånn som vi gjorde, sannsynligvis er ganske vanskelig. Da han sa at han ville gjøre dette uten meg, ble jeg lettet, sa Mayo i et intervju med golfnettstedet NoLayingUp.

Både Hovland og Mayo har skrytt enormt av hverandre. Og denne uka var de altså tilbake på treningsfeltet sammen. Planen var egentlig at dette skulle jobbe sammen over tid nå, men allerede fra første stund har Hovland og Mayo funnet noen små justeringer som har gjort store utslag, forklarer Viaplays golfkommentator, Joakim Mikkelsen.

– Det var nå rett etter forrige helg at han (Viktor Hovland, red.anm.) tok kontakt, og de fant en eller annen tanke som klikka veldig fort. Og resultatet ser vi jo nå, sier Viaplays golfkommentator, Joakim Mikkelsen.

– Det er kanskje litt overraskende at han går tilbake til han så tett på en major. Men det er nok ganske mange som har håpa på at det skulle skje. Timinga er litt overraskende, men det viser seg jo at det var et godt trekk, sier Mikkelsen.

Vurderte å trekke seg

Etter lørdagens tredje runde, fortalte Hovland i et intervju at han lenge vurderte ikke å stille til start i helgens storturnering. Til det var både spillet og følelsen var dårlig.

– Jeg tenkte bare at ting ikke føltes bra. Og når det ikke føles bra, så lurte jeg på om det var noe poeng å spille eller om jeg bare skulle dra og trene isteden. Men nå er vi her, sa Hovland.

USIKKER: Viktor Hovland har hatt en svak start på sesongen. Han var usikker på om han i det hele tatt skulle delta i PGA-mesterskapet, men endte likevel på tredjeplass. Foto: Clare Grant / Reuters

– Var det et spesielt tidspunkt du tok den avgjørelsen, jeg har ikke fått med meg det før nå, sa journalisten.

– Pokker, jeg skulle ikke sagt det. Nei da, men når du spiller dårlig begynner du å tenke det. Jeg tok åpenbart ikke den avgjørelsen, jeg bestemte meg jo for å spille. Men når du spiller dårlig vil du bare dra hjem, sa Hovland.