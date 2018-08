– Jeg er redd dette ikke bare er et enkelttilfelle, sier kulturministeren til NRK om Kristine Leine, som må takke nei til landskamper fordi hun må gjennomføre praksis i forbindelse med studiene.

Riktignok ønsker ikke Trine Skei Grande å gå inn i denne enkeltsaken, men mener den er et bevis på at det er nødvendig å se nøyere på, og diskutere regelverket.

Møte neste uke

Hun er dermed langt ifra uenig med dem som mener det kreves endringer, og vil ta affære før saken skal opp på Stortinget i høst, etter initiativ fra NISO.

– Jeg er blitt enig med (forsknings- og høyere utdanningsminister) Iselin Nybø at vi vil ta initiativ til et møte med idrettsorganisasjonene og utdanningssektoren for å diskutere hvordan vi kan unngå saker som dette. Det kommer vi til å gjøre rett over helgen.

Leine selv forteller til NRK nesten umulig å kombinere fotball og studier.

– I tre år har jeg trikset og mikset. Jeg har blitt tvunget til å tenke veldig langt frem i tid for å se om jeg har tid til begge deler. Det tar mye energi. Studiet er tungt i seg selv, og det å kombinere de to tingene anbefaler jeg virkelig ikke, sier Leine.

FORTVILET: – Regler i Norge gjør at toppidrettsutøvere ikke får satset. Mange må velge, og da velger de ofte idretten, sier Leine til NRK. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi må tilrettelegge bedre

Skei Grande forteller at agendaen for møtet vil være å finne ut av hvordan man kan unngå nettopp dette.

– Vi vil se på regelverket knyttet til toppidrettsutøvere og studier, slik at vi kan se på hva vi må gjøre for å tilrettelegge bedre. sier hun til NRK.

Skolens landslagsnekt fikk flere av Leines landslagskollegaer til å reagere.

– Vi blir hele tiden oppfordret til å kombinere fotball med studier. Denne saken er trist, for den viser at det er vanskelig å få til nettopp det, sa landslagskaptein Maren Mjelde til NRK.

SPARKER FRA SEG: – Dette sender feil signaler til yngre jenter som vil bli fotballproff, men samtidig ønsker å studere, sier landslagskaptein Maren Mjelde. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Ingen ønsker at idrettsutøvere ikke skal ta utdanning

Skei Grande mener på generelt grunnlag det vil være like synd at toppidrettsutøvere mister muligheten til å drive idretten sin, som det vil være dersom saker som denne skremmer dem vekk fra utdanning.

– Det er jo ingen som ønsker at idrettsutøvere ikke skal ta utdanning, det er viktig at de har det å falle tilbake på. Og det er trist om nasjonale talenter ikke får muligheten til å bruke talentet sitt. Ikke bare i idretten, men også på andre områder, sier hun.

– Vi må finne ut av hvordan kommunikasjonen mellom idretten og utdanningsinstitusjonene kan styrkes. Det finnes gode ordninger mellom lånekassen, og alle universitet og høgskoler har systemer for hvordan de skal håndtere slik, men vi er nødt til å gå igjennom alle prosedyrene for å se på hvordan de kan bli bedre.