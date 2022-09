Kulturministeren kritiserer fotballforbundet for disse tallene: – Ser ikke bra ut

– Min umiddelbare reaksjon er at dette ikke ser bra ut, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til NRK.

Hun har nettopp fått vite at det er enorme forskjeller på hvordan dommerne i norsk toppfotball verdsettes.

Er du hoveddommer under en eliteseriekamp for menn? Da belønnes du med 17.150 kroner. Skal du være hoveddommer i Toppserien for kvinner? Da får under en tredjedel av beløpet.

Også på herrenes nest øverste nivå tjener dommerne bedre enn i kvinnenes elitedivisjon.

– NFF må selv svare på hvorfor honorarene spriker så mye, men jeg lurer veldig på hva forklaringen er, sier Trettebergstuen.

– Tror NFF har en stor del av ansvaret

For ministeren har helt rett i at honorarene spriker.

Man må være assistentdommer i over sju toppseriekamper for å sitte igjen med samme beløp som etter ett tilsvarende oppdrag i Eliteserien. For fjerdedommerne er differansen «bare» femgangen.

DOMMERHONORARENE: Slik betales dommerne i norsk toppfotball.

Sommerens NRK-ekspert og Vålerenga-spiller Elise Thorsnes har tidligere gått hardt ut mot dommerstanden i Toppserien.

– Jeg tror NFF har en stor del av ansvaret, sier Thorsnes, som ikke er i tvil om at pengene er en del av problemet:

– Mitt budskap er: Sats mer på dommerne. Det er det samme som har skjedd med Toppserien de siste årene: Lønna har blitt bedre, vi får tid til å trene mer og jobbe mindre. Jeg tror det er veien å gå med dommere.

– Ulik betaling, hva betyr det for nivået?

– Det tror jeg har mye å si. En må ha både tid og overskudd for å bli god i noe. Dommere, på lik linje med oss som spiller utpå der, trenger å få tilrettelagt gode arbeidsdager, avslutter spissen.

– I nteressen er langt større i herrefotballen

NRK har utfordret Norges Fotballforbund (NFF) på kulturministerens kritikk, og konstituert generalsekretær Kai-Erik Arstad svarer på vegne av forbundet:

– I en ideell verden skulle ikke forskjellene vært så store. Vi vet jo alle at det er store forskjeller på hva kvinnefotballen og herrefotballen har til rådighet av midler. Mulighetsrommet for en herreklubb kontra en kvinneklubb er veldig stor, rent kommersielt, sier Arstad til NRK.

KLUBBEN BETALER: Arstad mener det er viktig at det er klubbene som lønner dommerne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han forteller at det er klubbene selv som betaler dommerhonorar, og at kvinneklubber eller kvinnelag har helt andre budsjetter enn herreklubber eller herrelag.

Likevel er det ikke aktuelt for NFF og subsidiere klubbene i Toppserien for å jevne ut forskjellene.

– Når en ser at det er såpass store forskjeller, burde ikke NFF kunne gå inn og jevne ut litt slik at det ikke er så markant?

– Alt handler om prioritering av midler. Vi har en målsetting om at forskjellene skal bli mindre til neste år. Det er tidenes løft på inntektssiden for klubbene. Vi vil gjerne se at forskjellene blir mindre, så det vil vi jobbe for, sier Arstad.

– Det er prinsipielt veldig viktig for oss at det er arrangøren som dekker dommerkostnadene, og ikke fotballforbundet.

Så langt har kvinneklubbene heller ikke vært med i forhandlinger om dommerhonorarer – det skjer ikke før til neste år, forteller Arstad. Samtidig trekker han frem at de kommersielle avtalene på kvinnesiden har økt i verdi i senere tid, noe som muligens kan bidra til en utjevning.